МВД Польши разработало план по борьбе с нелегальным трафиком оружия с Украины

Правоохранительные органы Польши разработали план под кодовым названием «Трезубец» (Trident) для борьбы с нелегальным поставками оружия с Украины. Об этом заявил глава отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального следственного бюро польской полиции Адам Радонь.

По его словам, на Украине находится «огромное количество оружия, переданного в рамках пакетов помощи, к этому добавляется значительный объем оружия советских времен». Окончание вооруженных конфликтов, отметил он, всегда сопряжено с риском его неконтролируемого притока.

«Проект Trident призван подготовить сотрудников полиции к выявлению подобной контрабанды и ликвидации организованных преступных группировок, занимающихся этой деятельностью», — сказал господин Радонь в интервью газете Rzeczpospolita.

На реализацию плана будет выделено 6,6 млн злотых ($1,8 млн). Они пойдут на закупку спецоборудования для выявления контрабанды, а также для организации взаимодействия с погранслужбой и компетентными органами Чехии, Литвы, Молдавии, Испании и самой Украины.