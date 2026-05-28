Молодежь Челябинской области в два раза чаще интересуется подработкой грузчиками

В январе–апреле 2026 года спрос на подработку грузчиками среди молодежи Челябинской области вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Авито Подработка».

Сотрудники 18-–24 лет могли в среднем получать 53,1 тыс. руб. в месяц, подрабатывая грузчиками. Также часто молодые люди выбирали быть продавцами-консультантами — на 61% больше, чем в прошлом году. За подобную временную занятость им в среднем платили 43,5 тыс. руб.

