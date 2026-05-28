Липчане могут накопить на квартиру быстрее жителей Воронежа и Курска

Быстрее всех в Черноземье накопить на квартиру могут жители Липецкой области, к такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир». При средней стоимости жилья менее 5,1 млн руб. и зарплате 74,3 тыс. руб. сбор средств займет у липчан 5,7 года. Регион занял 37-е место в России по этому показателю.

В своих расчетах аналитики опирались на данные Федеральной службы государственной статистики о зарплатах населения в феврале 2026 года, а также на собственные данные о средней стоимости квартир на вторичном рынке недвижимости.

Второй в Черноземье и 46-й в стране стала Орловская область . Средняя зарплата там составила 62,8 тыс. руб., а цена квартиры — менее 4,7 млн руб. Итоговый срок для сбора денег — 6,2 года.

Немного уступившая Орловской Воронежская область расположилась на 49-й строчке рейтинга. Стоимость жилья там оказалась значительнее — 5,7 млн руб. Однако и зарплата была выше — 76,2 тыс. руб. Финальный результат немного превысил отметку в 6,2 года.

Тамбовская область стала 62-й с результатом 6,7 года. При средней по региону зарплате 63,5 тыс. руб. стоимость квартиры составила свыше 5,1 млн руб.

Следом аналитики поместили на 63-е место Белгородскую область, где цена жилья приблизилась к 6 млн руб. При средней зарплате 73 тыс. руб. срок сбора средств достиг 6,8 года.

Аутсайдером среди регионов Черноземья стала Курская область, занявшая 71-ю строчку. Квартира там в среднем стоила 7,2 млн руб., что при зарплате 75 тыс. руб. увеличило срок накопления средств до восьми лет.

В целом по России время накопления на квартиру составило 4,9 года при средней стоимости квартиры немногим более 6,1 млн руб. и зарплате 103,9 тыс. руб. в месяц. Быстрее всего необходимую сумму могут накопить жители Чукотского автономного округа — благодаря высоким зарплатам (208,5 тыс. руб.) на отдельное жилье там можно собрать за 2,9 года. Дольше всего будут копить жители Дагестана (13 лет), Севастополя (12,6 года) и Ингушетии (11,1 года). В Москве срок оценили в 10 лет, а в Санкт-Петербурге — 8,5 года.

«Такое же исследование мы проводили год назад, и тогда срок составил 5,6 года. Из чего можно сделать вывод, что доступность жилья для населения немного выросла. Этому поспособствовало отсутствие дешевой ипотеки, которое воспрепятствовало слишком быстрому росту цен. За год средняя цена квартиры на вторичном рынке увеличилась всего на 5,1%, в то время как зарплата, согласно Росстату, выросла на 20%»,— прокомментировал результаты гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.



На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что за год стоимость квадратного метра в малогабаритных квартирах (до 32 кв. м) в Курске выросла на 41,8% — до 174,8 тыс. руб. Это самый высокий результат в России. При этом по росту общей стоимости такого жилья Курск уступил Севастополю, заняв вторую строчку по стране.

Денис Данилов