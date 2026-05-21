В Курске «квадрат» малогабаритных квартир подорожал сильнее всего в России

За год стоимость квадратного метра в малогабаритных квартирах (до 32 кв. м) в Курске выросла на 41,8% — до 174,8 тыс. руб. Это самый высокий результат в России. При этом по росту общей стоимости такого жилья Курск уступает Севастополю, занимая вторую строчку в стране. Это следует из результатов исследования федерального портала «Мир квартир».

Аналитики пришли к выводу, что стоимость квадратного метра за год подорожала в 62 из 70 крупных городов, отобранных для исследования. Следом за Курском идут Владикавказ (+40,2%, до 229,3 тыс. руб.) и Севастополь (+37,9%, до 281,1 тыс. руб.). Другие регионы Черноземья в топ-5 по этому критерию не вошли. Также макрорегион не представлен в пятерке лидеров по снижению цены «квадрата» — ее возглавляют Чебоксары (-9,3%, до 116,8 тыс. руб.), а замыкают — Махачкала и Сургут (-2,6%, до 70,8 тыс. и до 177,9 тыс.).

В исследовании «Мира квартир» не участвовал только один областной центр Черноземья — Тамбов. Во всех остальных стоимость квадратного метра малогабаритных квартир выросла, заметнее всего — в Воронеже (+11,5%, до 157 тыс. руб.). Следом идет Орел с результатом +3,7% (до 116 тыс. руб.), за ним — Липецк (+2,2%, до 132,6 тыс. руб.). Наименее заметная динамика отмечена в Белгороде: +1%, до 148,3 тыс. руб.

В среднем по всем городам прирост стоимости «квадрата» составил 10,7%, теперь он оценивается в 176,1 тыс. руб.

Общий ценник на малогабаритные квартиры увеличился в 59 городах из 70, в десяти уменьшился и в одном не изменился. По положительной динамике лидерство у Севастополя (+46,2%, до 8,2 млн), на второй строчке расположился Курск (+38,2%, до 4,95 млн руб.), на третьей — Владикавказ (+33,6%, до 7 млн руб.). Сильнее всего подешевело жилье в Чебоксарах (-8,4%, до 3,3 млн руб.), Сургуте (-7,4%, до 4,1 млн руб.), Самаре и Тольятти (-7%, до 3,9 млн руб.).

В Черноземье положительную динамику показали все областные центры, участвовавшие в исследовании. Самая заметная зафиксирована в Орле — +10,5%, до 2,8 млн руб. В Воронеже малогабаритные квартиры подорожали на 8,2%, до 3,9 млн руб., в Липецке — на 4,6%, до 3,7 млн руб. Самый скромный прирост установлен в Белгороде, где показатель прибавил 3,6% (до 3,7 млн руб.).

В целом по крупным городам РФ средняя цена увеличилась на 11,4% — до 4,7 млн руб.

Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко связывает рост цен с запретом на проектирование квартир площадью менее 28 кв. м. в «ключевых регионах» и соответствующей рекомендацией в «остальных». В связи с этим предложение жилья до 32 кв. м в прошлом году сократилось на 7%. «Соответственно, спрос на такие квартиры, хоть и не намного, но повысился, и рост цен на них опередил подорожание в сегменте полноразмерных квартир — там годовой рост за "квадрат" составил 9,4%, а за лот — 10,7%»,— отметил господин Луценко.

Алина Морозова