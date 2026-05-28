YouTube начал блокировать просмотр видео с VPN во всем мире из-за авторских прав

Пользователи YouTube в России начали сообщать об ограничениях доступа к некоторым видео при включенном VPN. У некоторых каналов новые видео могут не отображаться вообще либо при просмотре ролика всплывает предупреждение с просьбой отключить сервис обхода блокировки. Однако выяснилось, что с проблемой столкнулись не только российские зрители.

Ограничения коснулись преимущественно просмотра видео на каналах, где размещается контент с региональными лицензиями. Например, это каналы с официальными спортивными трансляциями: «Формулы-1», Олимпийскими играми и некоторыми ТВ-премьерами. Собеседники «Ъ» на медиарынке считают, что ограничения не связаны с одной только Россией и не повлекут ограничений на весь контент площадки.

Когда пользователь смотрит видео через VPN, он фактически перемещается в другую юрисдикцию и получает доступ к контенту, права на который в его стране не были приобретены, объясняет руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Для правообладателя это прямые убытки и нарушение лицензионных договоренностей.

Ограничения, которые заметили пользователи YouTube в России — это, скорее всего, постепенное ужесточение контроля за региональными правами на контент, согласен директор по SMM и ORM коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов. YouTube всегда достаточно мягко относился к обходу географических ограничений, но рынок стриминга и цифровых трансляций стал слишком дорогим. Эксперт считает, что для YouTube будет рискованно ограничивать весь контент для пользователей с VPN, но точечный контроль за отдельными категориями будет усиливаться.

Подробнее — в материале «Ъ» «Очень страновые дела».