Очень страновые дела

YouTube начал ограничивать в России доступ к некоторым видео для пользователей с включенным VPN. Так, у ряда каналов новые видео могут не отображаться вообще, либо при просмотре ролика будет всплывать предупреждение с просьбой отключить сервис обхода блокировки. Речь идет в первую очередь о каналах с международными спортивными трансляциями и ТВ-премьерами, где контроль за эксклюзивным показом строже. Таким образом YouTube борется с нелегальным показом в регионах, где права на трансляции не были закуплены.

Пользователи YouTube в России столкнулись с предупреждением от хостинга об ограничениях в случае включенного VPN. Так, в некоторых случаях вместо показа видео появляется предупреждение с требованием отключить VPN или Proxy, чтобы «YouTube мог предлагать наиболее подходящий контент». На ряде каналов также не отображаются видео в разделе «Новые». Речь идет преимущественно о каналах, где размещается контент с региональными лицензиями. Например, каналы с официальными спортивными трансляциями: «Формулы-1», Олимпийскими играми и некоторыми ТВ-премьерами.

В 2024 году YouTube начинал борьбу с подписками категории Premium, оформленными не через страну реального местонахождения пользователя. Тогда компания предупреждала, что если пользователь для покупки YouTube Premium использовал VPN для подключения через страну, где подписка стоит дешевле, ее могут аннулировать. Так, в США подписку на хостинг можно было купить за $14, тогда как при подключении через Аргентину — чуть более чем за $1.

Собеседники “Ъ” на медиарынке считают, что ограничения не связаны только с Россией и, скорее всего, не повлекут ограничения на весь контент площадки в целом.

С большей вероятностью это постепенное ужесточение контроля за региональными правами на контент, считает директор по SMM и ORM коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов. YouTube всегда достаточно мягко относился к обходу географических ограничений, но рынок стриминга и цифровых трансляций стал слишком дорогим, особенно в спорте, музыкальных трансляциях, ТВ-контенте и эксклюзивных лицензиях, где права продаются по регионам за большие деньги, говорит эксперт. Он добавляет, что для YouTube будет слишком рискованно ограничивать весь контент для пользователей с VPN, но точечный контроль за отдельными категориями будет усиливаться.

В России одной из крупнейших площадок с доступом к легальному просмотру спортивных трансляций является онлайн-кинотеатр Okko. Как уточнил представитель компании, в числе эксклюзивов сервиса — Лига чемпионов УЕФА, фигурное катание ISU, киберспорт, MMA-турниры PFL и Oktagon и другие. В начале года компания также приобрела эксклюзивные права на показ зимних Олимпийских игр-2026, в ходе которых стриминг активно боролся с распространением фото- и видеоконтента с мероприятия в Telegram-каналах (см. “Ъ” от 20 февраля). Требования к географии, защите сигнала и соблюдению территориальных ограничений в спортивных правах традиционно строже, чем в классическом VOD-контенте, говорит представитель онлайн-кинотеатра. Спортивные права обычно продаются отдельно по территориям, языкам, платформам и даже типам использования: такая модель существует на рынке много лет и является стандартом международной спортивной индустрии, добавляет он. В «VK Видео», Rutube и «Матч ТВ» отказались от комментариев.

Когда пользователь смотрит видео через VPN, он фактически перемещается в другую юрисдикцию и получает доступ к контенту, права на который в его стране не были приобретены либо принадлежат другому дистрибутору, объясняет руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Для правообладателя это прямые убытки и нарушение лицензионных договоренностей, потому платформа таким образом снимает с себя риск судебных претензий и сохраняет привлекательность территориальных лицензий как коммерческого продукта, добавляет он.

Механизм ограничений реализован не по странам, а по конкретным правам на конкретный контент, поэтому у одного пользователя видео открывается, а у другого нет, говорит ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев.

YouTube смотрит на IP, страну аккаунта, платежные данные, историю локаций и признаки VPN, объясняет он. Для российских пользователей это означает, что часть контента с региональными правами может чаще не открываться через VPN, заключает он.

В России географические ограничения также широко используются — прежде всего применительно к спортивным трансляциям и иному лицензионному контенту, напоминает юрист Forward Legal Алена Пантелей. При этом исторически контроль за использованием VPN был менее строгим, чем на западных платформах, добавляет она. Сейчас же международные сервисы постепенно унифицируют подходы к соблюдению территориальных ограничений и усиливают контроль за доступом к контенту вне лицензированных регионов, в том числе и в России, заключает эксперт.

Варвара Полонская