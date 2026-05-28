В МИД России был вызван посол Люксембурга Томас Райзен. Ему заявили решительный протест из-за эксгумации останков одного из лидеров «Организации украинских националистов» (признана в России экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его жены для перезахоронения на Украине. Об этом сообщила представитель МИДа Мария Захарова.

Российское дипведомство сочло действия люксембургских властей пренебрежением к исторической памяти жертв Второй мировой войны. Также МИД обвинил Люксембург в героизации нацистов и их пособников. «Было указано на неонацистский характер киевского режима, существование которого финансируется исключительно за счет его западных партнеров, включая Люксембург»,— добавила госпожа Захарова (цитата по сайту министерства).

В 2023 году в МИД России вызывали временного поверенного в делах Израиля в Москве из-за «героизации Степана Бандеры и его сторонников».