Туристы потратили 50,5 млрд рублей в СЗФО за I квартал 2026 года

В первом квартале 2026 года россияне совершили 4,8 млн туристических поездок в регионы Северо-Западного федерального округа и потратили 50,5 млрд рублей. Более трех четвертей турпотока — 76,3% — приходится на Санкт-Петербург (47,3%) и Ленинградскую область (29%). Средний возраст путешественника — 44 года, более половины туристов — женщины, сообщает ТАСС.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Среди других субъектов округа по доле турпотока лидируют Вологодская (4,4%), Новгородская (3,9%) и Псковская (3,5%) области, а также Карелия (2,9%). Калининградская, Мурманская и Архангельская области стабильно привлекают по 2,4–2,5% гостей. Меньше всего туристов посещают Республику Коми (1,5%) и Ненецкий АО (0,1%).

Кирилл Конторщиков