Новостройки Петербурга и Ленобласти оказались одними из самых маленьких в стране

Средняя площадь новой квартиры в Северной столице составляет 41,4 кв. м, в Ленинградской области — 41,3 кв. м. Меньше этот показатель только в Запорожской области (37 кв. м), следует из данных, которые приводит РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты объясняют тенденцию дороговизной квадратного метра

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эксперты объясняют тенденцию дороговизной квадратного метра

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В топ-10 регионов с самыми компактными новостройками также вошли Херсонская область, Башкортостан, Краснодарский край, Тува, Астраханская область, Адыгея и ДНР. Там средняя площадь колеблется от 42 до 45 кв. м. Для сравнения: в Москве строящееся жилье в среднем достигает 54,3 кв. м, а по России — 49 кв. м.

Эксперты объясняют тенденцию дороговизной квадратного метра. В условиях высоких цен застройщики делают упор на студии и небольшие двушки — покупателю важнее итоговая цена, а не метраж. Самые просторные квартиры, напротив, предлагают на Кавказе: лидирует Ингушетия (почти 80 кв. м), за ней следуют Калмыкия (61,9 кв. м) и Северная Осетия (61,4 кв. м).

Карина Дроздецкая