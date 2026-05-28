Суд изъял активы бывшего ростовского полицейского на 73 млн рублей

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника МВД Сергея Егоркина и связанных с ним лиц на сумму более 73 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Как установил суд, Егоркин с 2009 по 2024 год занимал различные должности в системе МВД. По версии прокуратуры, для сокрытия имущественного положения он оформлял недвижимость и транспортные средства на родственников и знакомых.

В доход государства обращены квартиры, жилые и нежилые помещения, земельные участки, а также денежные средства, эквивалентные стоимости части имущества, включая автомобили и машино-места.

Кроме того, в производстве Октябрьского районного суда находится еще один иск прокуратуры к Сергею Егоркину и бывшему начальнику УМВД по Ростову-на-Дону Сергею Шпаку. Надзорное ведомство требует взыскать с них солидарно 15 млн руб., происхождение которых, по версии следствия, не подтверждено законными доходами.

Оба фигуранта проходят обвиняемыми по делу о неправомерном обороте средств платежей. Сергею Шпаку также инкриминируют получение взятки и мошенничество.

По версии следствия, в 2017 году Шпак, занимая должность начальника отдела полиции №5 Ростова-на-Дону, получил взятку в виде оплаты туристических путевок стоимостью более 263 тыс. руб. за покровительство коммерческой организации. Кроме того, следствие считает, что с 2019 по 2023 год он совместно с подчиненным похитил более 292 тыс. руб., начисленных в качестве зарплаты за фактическое отсутствие сотрудника на рабочем месте. В марте 2025 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Сергея Шпака.

