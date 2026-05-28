В челябинском урагане пострадали восемь местных жителей

После урагана, который прошел 27 мая в Челябинске, за медицинской помощью обратились восемь местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

Состояние всех пострадавших оценивают как стабильное. В основном они получили ушибы и легкие травмы. После осмотра специалистами горожанам назначено амбулаторное лечение, госпитализация не потребовалась.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, днем 27 мая в Челябинске поднялся сильный ветер. Ураган повредил 10 машин и повалил 30 деревьев. В том числе упала одна из елок на площади Революции. Было повреждено несколько крыш домов.

Виталина Ярховска