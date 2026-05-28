В Ростовской области бизнесу доначислили 7,6 млн рублей за использование льготных тарифов на электроэнергию

С начала 2026 года энергетики выявили в Ростовской области 113 случаев незаконного использования предпринимателями льготного тарифа на электроэнергию, предназначенного для населения. Об этом сообщили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Общая сумма перерасчета превысила 7,6 млн руб. Нарушения были зафиксированы в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске и Каменске-Шахтинском.

По данным компании, льготный тариф для бытовых потребителей использовали владельцы пунктов выдачи маркетплейсов, шиномонтажных мастерских, адвокатских кабинетов, цветочных магазинов, торговых точек с электроникой и гостевых домов.

В «ТНС энерго Ростов-на-Дону» напомнили, что тарифы для населения могут применяться только при бытовом потреблении электроэнергии. В случае использования помещения для коммерческой деятельности собственники обязаны оформлять договор энергоснабжения по коммерческому тарифу.

Как отметили в компании, при выявлении нарушений перерасчет производится за весь период использования объекта в предпринимательских целях. В случае отказа от добровольной оплаты задолженность взыскивается в судебном порядке.

Энергоснабжающая организация рекомендовала собственникам и арендаторам своевременно переоформлять договоры при изменении назначения объекта, чтобы избежать доначислений и судебных разбирательств.

Валерий Климов