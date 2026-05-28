Представители более 130 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2026

В Петербургском международном экономическом форуме примут участие делегаты из более чем 130 стран и территорий. Советник президента РФ Антон Кобяков отметил, что широкое международное представительство подтверждает статус Форума как ключевой мировой площадки. Среди участников — представитель президента США Дональда Трампа, который посетит сессию «Россия — США: диалог культур» и бизнес-диалог, организованный совместно с Американской торговой палатой, сообщили в Росконгрессе.

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня

Согласно сообщению оргкомитета, в дискуссиях также примут участие главы государственных структур, международных организаций, бизнеса, экспертного и научного сообщества, а также представители СМИ. Американская торговая палата в России (АмЧам) и Фонд Росконгресс проведут бизнес-диалог для обсуждения перспектив взаимодействия российских и американских компаний в условиях новой глобальной экономической реальности.

Кирилл Конторщиков