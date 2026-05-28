Ураган в Ростове повредил 13 высоковольтных линий и повалил 65 деревьев

В Ростове-на-Дону после сильного ветра и ливней были повреждены 13 высоковольтных линий электропередачи, а также повалены 65 деревьев. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

По данным городских властей, к настоящему времени энергетики восстановили работу всех поврежденных линий электропередачи. Для ликвидации аварий были привлечены 11 аварийных бригад и 10 единиц специализированной техники.

В администрации города уточнили, что коммунальные и спасательные службы уже устранили последствия падения 43 деревьев. Работы продолжаются.

К ликвидации последствий непогоды привлечены сотрудники поисково-спасательной службы, аварийные бригады районных администраций и ресурсоснабжающих организаций, а также дополнительные оперативные группы.

Кроме того, власти совместно с Госавтоинспекцией продолжают фиксировать ущерб, причиненный автомобилям в результате падения деревьев и других последствий стихии. Ранее в Ростовской области действовало штормовое предупреждение. Порывы ветра в регионе достигали 25 м/с.

