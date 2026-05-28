«Здесь создавали ядерный щит державы»

Фото: Игорь Чижов/Коммерсантъ

Вспоминаю весеннюю поездку в закрытый город Саров — центр изучения ядерной энергии. Здесь расположен Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ (Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики). Большинство из почти 100-тысячного населения города работает на отечественную ядерную мощь. Попасть сюда было непросто: этот наукоград является ЗАТО — закрытой территорией. Причем, в прямом смысле: все 23,5 тыс. га обнесены колючей проволокой и КСП (контрольно-следовой полосой). Несколько въездов, чтобы попасть сюда со стороны, надо сильно заранее подавать документы в органы безопасности.

Город знаменит тем, что здесь совершал свои духовные подвиги Серафим Саровский, здесь он был причислен к лику святых в 1903 году. А еще здесь создавались все ядерные бомбы России, да, думаю, что и создаются до сих пор. Поэтому, понятно, что, кроме памятных мест Святого Серафима (его отшельническая келья и место его столпнического подвига), тут имеется и Музей ядерного оружия.

Создан он в 1992 году, но понятно, что коллекция собиралась с первых мгновений создания системы. Может, прямо с 20 августа 1945 года, когда было создано Первое главное управление СССР, которое курировал лично Лаврентий Берия. Либо с апреля 1946-го, когда в Сарове появился «объект», названный КБ-11 — сейчас это ВНИИЭФ. С весны 1947-го, когда сюда заехали первые 300 молодых ученых-специалистов. С 29 августа 1949 года, когда на Семипалатинском полигоне испытали первый советский ядерный заряд эквивалентов в 20 кт.

Здесь, в музее, собраны свидетельства исторического прошлого города Сарова и множество свидетельств становления ядерной эры. В том числе, так называемые изделия: тот самый заряд РДС-1, корпус бомбы для него и пульт запуска, РДС-6с — первая в мире водородная бомба. Следующее изделие будущего академика Андрея Сахарова — РДС-37, термоядерное оружие следующего поколения. Но, наверное, всего интереснее выглядит личный вагон, на котором по стране перемещался руководитель центра Юлий Харитон. Трогательно и поучительно. Ведь, действительно, здесь создавали ядерный щит державы.

Дмитрий Буткевич