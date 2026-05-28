«Яндекс» планирует купить сервис «Островок» за 15 млрд рублей

«Яндекс» (MOEX: YDEX) рассчитывает приобрести сервис «Островок» не более чем за 15 млрд руб. Владелец платформы — компания Emerging Travel Group (ETG) — готов отдать ее за 20 млрд руб., узнал «Ъ».

Изначально собственник планировал продать платформу за 27 млрд руб., но затем снизил цену из-за позиции покупателей, а также укрепления рубля. При этом опрошенные «Ъ» эксперты считают, что рыночная стоимость «Островка» еще ниже. Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий оценивает ее в 9–12 млрд руб. Он отмечает отрицательную рентабельность бизнеса, а также общий спад на туристическом рынке. Сложившаяся конъюнктура сильно усиливает позиции покупателя, подчеркивает он.

Собственники продают бренд и контракты с отельерами, отметил источник «Ъ». Программную часть, которая сохранится за ETG, планируют использовать для международных активов и развивать B2B-направление. Основным мотивом «Яндекса» собеседник называет поглощение ближайшего конкурента для увеличения рыночной доли. Через «Островок» в мае было осуществлено 24,8% гостиничных бронирований, его ближайшие конкуренты — «Яндекс Путешествия» и подконтрольная «Яндексу» Acase.ru (вместе — 34,9% продаж).

Сервис в 2010 году основали Сергей Фаге и Кирилл Махаринский. Сейчас он принадлежит подконтрольной им ETG, зарегистрированной в США. Российские юрлица контролируются созданной в ОАЭ Maletto Investments Ltd.

