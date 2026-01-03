ЕС в этом году начнет переговоры по вступлению Черногории

Заместитель премьер-министра Черногории по внешним и европейским делам Филип Иванович объявил, что разработка договора о вступлении страны в Европейский союз начнется в период председательства Кипра в Совете ЕС, которое продлится до 1 июля 2026 года. Это станет началом заключительной фазы переговорного процесса, заявил Иванович в интервью местному изданию «Дан».

В ходе подготовки к председательству Кипра запланированы многочисленные политические и дипломатические мероприятия. Особое значение имеет то, что Черногория примет у себя следующий саммит ЕС и стран Западных Балкан.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас выразила мнение о вероятном вступлении в Евросоюз Албании, Молдавии, Украины и Черногории к 2030 году. На текущий момент статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.