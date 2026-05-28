Все запланированные на 28 мая заседания в нижегородском облсуде перенесены

Нижегородский областной суд перенес на другие даты судебные процессы, запланированные на 28 мая 2026 года. Об этом говорится в официальном сообщении суда.

Даты перенесенных заседаний будут опубликованы на сайте областного суда. Участников процессов будут своевременно информировать об этих заседаниях.

Как писал «Ъ-Приволжье», во время атаки беспилотников в Нижнем Новгороде пострадало здание областного суда. Сейчас оно оцеплено полицией. По словам губернатора Глеба Никитина, среди людей пострадавших нет.

Андрей Репин