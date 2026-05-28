«Кристал Пэлас» победил «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций

Английский футбольный клуб «Кристал Пэлас» одержал победу над испанским «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций — третьем по силе еврокубковом турнире. Матч завершился со счетом 1:0.

Встреча прошла на стадионе Red Bull Arena в Лейпциге. На 51-й минуте единственный гол забил французский нападающий Жан-Филипп Матета. Лучшим игроком финала признали английского полузащитника Адама Уортона, отдавшего результативный пас. За победу в турнире «Кристал Пэлас» получит €7 млн. «Райо Вальекано» будет выплачено €4 млн.

В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Англии и квалифицировался в Лигу Европы. Однако команда была понижена до Лиги конференций из-за участия французского «Лиона» в Лиге Европы. Решение было принято комиссией по финансовому контролю клубов UEFA. На отчетный период «Кристал Пэлас» и «Лион» принадлежали одному владельцу — американскому предпринимателю Джону Текстору. Согласно регламенту UEFA, командам с общим владельцем запрещено принимать участие в одном еврокубковом турнире.

«Кристал Пэлас» завоевал первый еврокубок в своей истории. Также команда выигрывала Кубок и Суперкубок Англии. Ко всем трофеям клуб привел австрийский тренер Оливер Гласнер. В январе специалист заявил, что покинет свой пост по окончании сезона.

