Начальником коркинской полиции стал Константин Шеренгин
Заместитель начальника ГУ МВД России по Челябинской области Николай Савенко представил личному составу нового начальника отдела МВД России «Коркинский» Константина Шеренгина. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.
Глава Коркино Александр Орел выразил уверенность, что между администрацией и полицией останется «высокий уровень взаимодействия». Константин Шеренгин поблагодарил руководство областного главка за оказанное доверие. С 2021 года он был руководителем ОМВД России по Каслинскому району.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, до недавнего времени коркинским ОМВД руководил Александр Рябоконь, который с февраля стал исполняющим обязанности начальника челябинского УМВД. До него пост занимал Владимир Дякин. Его отстранили от работы после массовых беспорядков, произошедших в Коркино 24 октября 2024 года в связи с убийством водительницы такси. Местные жители устроили сход, переросший в беспорядки в кварталах, где живут цыгане. Коркинцы обвиняли местные власти и правоохранительные органы в бездействии по решению давних проблем с этнической общиной.