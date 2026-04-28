Студенты массово пожаловались на антиплагиат-сервисы

«Антиплагиат» массово не принимает курсовые и дипломные работы. Студенты жалуются, что система находит в материале сгенерированный нейросетью текст. Причем там, где автор все писал самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проблема касается и общих, и внутривузовских систем проверки. Из-за этого ученикам приходится несколько раз переписывать работы — иначе вуз не допустит их на защиту диплома, рассказала “Ъ FM” студентка РГГУ Владислава:

«Работу нужно сдавать 15 мая, и к этому времени у нас на руках должна быть справка из системы "Антиплагиат", которая бы подтверждала полное отсутствие использования искусственного интеллекта. Даже если находится 1% генерации, человека просто не допускают до защиты, потому что система не дает выписку. В моем тексте в первый раз обнаружили 96% использования нейросетей, хотя никто мне не помогал, а искусственный интеллект я для работы не подключала.

В итоге пришлось перефразировать, упрощать язык, убирать сложные обороты. В общем, делать из своего научного труда работу пятиклассника. К сожалению, такая ситуация практически у всех моих одногруппников. Мы обращались к научному руководителю и к преподавателям, но никто не знает, как распознается этот текст и каким образом теперь правильно писать научные работы. Мой научрук сказал просто писать дальше, не обращать на это внимания — возможно, потом что-то изменится».

Иногда проверка не находит и те фрагменты, которые действительно написал искусственный интеллект. О таком случае рассказала “Ъ FM” студентка РАНХиГС Василиса:

«Я была заранее запугана проверкой "Антиплагиат" и, естественно, писала работу сама. Наш вуз не допускает использование искусственного интеллекта: как только его следы находят в дипломе или курсовой, преподаватели полностью обнуляют работу и ставят 0 баллов. "Антиплагиат" уже совсем сошел с ума. Мы проводили эксперименты, в рамках которых моя бывшая одногруппница полностью копировала курсовую с текста ИИ и получала больше 70 баллов. Я же делала все сама, а в итоге мне поставили 0. На зачете заставили писать работу заново. Естественно, я все переписала и защитилась. Оказалось, чтобы обойти "Антиплагиат", нужно писать не свои мысли, а просто использовать те фразы и слова, в которых нельзя было бы распознать ИИ».

Разработчики добавили поиск нейросетевого текста летом 2026 года. В компании отмечают, что программа может ошибочно определить искусственный интеллект, но вероятность такой ошибки не превышает 1%, следует из инструкций «Антиплагиата». Жалобы на функцию подтверждают и преподаватели, говорит профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. При этом, по ее словам, исправить систему проверки уже не получится:

«Из-за высокой обеспокоенности проблемой нововведения становятся гораздо более жесткими. Раньше такого нацеленного блока проверки не было. В основном плагиат находили в заимствованиях или неграмотно оформленном цитировании. Работа усложнилась и у студентов, и у преподавателей. Менять систему вряд ли будут, жаловаться на нее бесполезно. Поэтому тут могут быть вопросы к установленным вузом процентам.

Учебные заведения находятся в сложном положении: они должны быть уверены в самостоятельности студентов, и многие учреждения стараются перейти на другие формы итоговой или промежуточной аттестации. Это могут быть проекты, задания с решением реальных практических задач. Мне кажется, ответственность за определение уровня работы студента ложится и на научных руководителей. Стоит также просить оцениваемого постараться объяснить, откуда у него такие высокие показатели плагиата».

Ранее в «Антиплагиате» заявляли, что нейросети при написании работ использует четверть всех студентов. На этом фоне председатель Infowatch Наталья Касперская предлагала Минцифры отрегулировать сферу ИИ в образовательных целях.

Егор Парфенов