40% молока в магазинах Петербурга не соответствует стандартам качества

Организация «Общественный контроль» совместно с лабораториями проверила образцы пастеризованного молока из крупных торговых сетей Петербурга. По итогам исследования нарушения выявлены в 40% проб — зафиксированы замена молочного жира растительным, разбавление водой, наличие кишечной палочки и превышение уровня микроорганизмов. Полностью соответствуют стандартам продукты под брендами «Простоквашино», «Пискаревское», «Приневское», «Зеленый берег», «ВкусВилл» и «Ермолино».

Фото: Мария Владыко, Коммерсантъ Проверки проводились на базе Северо-Западной испытательной лаборатории и лаборатории ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных»

Среди нарушителей — молоко 2,5% от «Магнита» (жир — 1,1% вместо 2,5%, белок — 1,53%), молоко «Агрофирма Рассвет» с кишечной палочкой и заниженной жирностью, а также продукция ТМ «Хозяйство Васильевой А.В.», где обнаружены бактерии группы E.coli. Молоко марки «Митек» из Ленобласти показало превышение уровня микроорганизмов в 2,9 раза.

Кирилл Конторщиков