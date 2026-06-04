Город своими руками

В России меняется подход к созданию городских общественных пространств. Теперь жители и бизнес сами предлагают, что и где обустроить. Их общая задача — найти золотую середину: чтобы и деньги тратились с умом, и людям жилось комфортнее. Этому способствуют инструменты национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой архитектурного бюро Wowhaus Фото: Предоставлено пресс-службой архитектурного бюро Wowhaus

Вместо типовых объектов теперь создают продуманные зоны, куда хочется приходить. А главное — выбирать перемены стало общество, участвуя во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства, которое проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ежегодно на голосование выносится около 6 тыс. объектов в 88 регионах. По итогам определяют, какие общественные территории будут благоустроены в следующем году. Интерес людей к участию растет с каждым годом: если в 2021 году было отдано 9,7 млн голосов, то в 2025 году — 16,6 млн. А за все время проведения голосований было собрано более 86 млн голосов россиян.

Еще один механизм программы «Формирование комфортной городской среды» — Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. С 2018 года на нем отобрали 1609 проектов, а реализовано 1153 из них.

Точки притяжения

Главный признак комфортной городской среды — не просто инфраструктура (скамейки и фонари), а отношения между людьми, которые она формирует. Общественные пространства, где жители могут не только сделать покупки, но и пообщаться, становятся экономическим активом города.

«Когда появляется современный парк или ухоженная площадь, туда сразу идут люди, открываются кафе, развивается сервис, активно подключается крупный бизнес. Населенный пункт буквально оживает — растет экономическая активность, территории становятся привлекательнее для жизни и работы, что дает мощный демографический и инвестиционный эффект как для регионов, так и для предприятий»,— считает вице-премьер Марат Хуснуллин.

Активным участником трансформации городов также являются компании, ключевые предприятия которых находятся в регионах и для которых социальная ответственность — один из инструментов их развития. Как отметил директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Панин, предприниматели создают экосистемы, которые обеспечивают жизнеспособность городской экономики, делают города интересными и конкурентоспособными.

Инфраструктура для всех и каждого

Успешная реализация социальных инициатив по благоустройству дает компаниям возможность участвовать в национальной премии «Наш вклад», финалисты которой получают статус «Партнер национальных проектов России». По итогам V сезона премии в финал вышли проекты нескольких крупных предприятий. В их числе — Горьковский автозавод с программой «Новый социальный вектор». Ее цель — трансформация жилых районов вблизи заводов. В 2024 году по программе «Новый социальный вектор» было реализовано 68 инициатив — от ремонта детских садов до строительства новых социальных объектов. Например, реконструкция спортивного комплекса «Чайка» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, которую инициировали работники ГАЗа.

«Бизнес инвестирует в инфраструктуру, власти подключают софинансирование, а горожане предлагают идеи через клубы активных жителей. Такой формат превращает благоустройство в диалог, где каждый может влиять на изменения в своем районе»,— прокомментировал руководитель координационного совета программы «Новый социальный вектор» Александр Золотарев.

Другой финалист премии «Наш вклад» — проект «Водно-зеленый каркас — сердце г. Губкин» компании «Металлоинвест». Он предусматривает создание единой системы благоустроенных общественных территорий, включающих водоемы, парки и скверы, соединенных пешеходными, велосипедными маршрутами и экотропами. Зеленые пространства и водоемы работают как природный фильтр, очищая воздух и воду, улучшая микроклимат города. Вся инфраструктура оборудована пандусами, тактильными дорожками и удобными спусками к воде. В обсуждении дизайна и функциональности территорий участвовало более 3 тыс. жителей Губкина.

«Цель проекта — поддержать инициативу горожан и сделать природный ландшафт важной составляющей здоровой и комфортной жизни каждого жителя. Поддержка таких инициатив формирует чувство сопричастности и ответственности за свой город, а это ключевой элемент устойчивых изменений»,— отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям «Металлоинвеста» Юлия Мазанова.

Развитие с опорой на историю

История места послужила концепцией для преображения инфраструктуры в регионе деятельности компании «Газпром нефть». Нефтекомпания реализует программу социальных инвестиций «Родные города», которая охватывает 50 населенных пунктов. Она направлена на создание возможностей для творческого развития и самореализации жителей за счет формирования системы культурных, спортивных, образовательных и экологических проектов. Один из примеров — благоустройство в Оренбурге к 250-летнему юбилею губернатора П. К. Эссена, который внес большой клад в развитие города, одноименного музейного дворика. «Местные жители хорошо знают, что им нужно, всегда с азартом и любовью подключаются к проектам, которые меняют их родной город»,— сообщила директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова.

«Крупный бизнес инвестирует не только в цеха и площадки. Кадровая конкуренция, необходимость оптимизировать инвестиции и адаптироваться к изменениям выводят проектирование пространств в число ключевых инструментов развития в регионах присутствия»,— заявил сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро. Для предприятия СИБУРа «Нижнекамскнефтехим» компания разработала проект благоустройства в концепции неоиндустриального города. Промышленность здесь остается основой экономики, но у жителей появляются новые способы пользоваться городским пространством. Мастер-план предусматривает обеспечение 15-минутной доступности рабочих мест и зон отдыха, а также создание точек притяжения, таких как культурный центр на базе усадьбы купца Стахеева — архитектурного памятника ХIХ века, превращенного в музей истории и ресторан.

Участие бизнеса в программе «Формирование комфортной городской среды» позволяет все большему количеству городов России становиться креативными, инновационными и удобными для жизни как старшего поколения, так и молодых семей с детьми.

Ольга Матвеева