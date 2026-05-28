Россию ждет яркое и успешное будущее с таким президентом, как Владимир Путин. Об этом заявил его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев на переговорах в Астане.

«Полагаю, будущее России будет ярким и многообещающим, тем более под вашим сильным и мудрым руководством», — сказал господин Токаев собеседнику.

Он также отметил, что страны демонстрируют взаимную готовность к развитию стратегического сотрудничества, что соответствует интересам обоих народов.

Владимир Путин находится в Астане с официальным визитом со вчерашнего дня. Его сопровождает большая правительственная делегация, в которую также вошли руководители ведомств и корпораций. Официальные переговоры начались в астанинском Дворце независимости сегодня утром.