«Переток в инвестиционные продукты в этом году будет более заметным»

В 2026 году наряду с вкладами состоятельные клиенты все активнее выбирают инвестиционные инструменты. Как грамотно корректировать финансовую стратегию на цикле снижения ставок, на ПМЭФ-2026 рассказала старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегия» ВТБ Оксана Семененко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегия» ВТБ Оксана Семененко

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ Старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегия» ВТБ Оксана Семененко

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ

— Какие результаты показал состоятельный сегмент ВТБ с начала года и какие задачи стоят перед вами на этот год?

— У ВТБ за пять месяцев года объем средств под управлением Private Banking и «Привилегии» ВТБ превысил 10 трлн руб. Доля инвестиционного портфеля превысила 32% от общего объема средств. Количество состоятельных клиентов в банке сейчас более 1,25 млн человек.

Если говорить о ключевых задачах этого года, это в первую очередь интеграция новых технологий в продукты и сервисы, гиперперсонализация предложения и выстраивание системы преференций, напрямую зависящей от того, насколько интенсивно клиент взаимодействует с банком.

— А что происходит с продуктами? В условиях значительного снижения ключевой ставки — с 21% до 14,5% за прошедший год — насколько активно состоятельные клиенты переводят средства с депозитных продуктов в инвестиционные инструменты?

— Переток денежных средств из сберегательных в инвестиционные продукты начался еще в прошлом году, а в этом году, на мой взгляд, динамика будет более заметной. По нашим прогнозам, только в ВТБ объем перетока может составить до 1 трлн руб. Судите сами, если в 2024 году на инвестиционные продукты приходилось 27% их общего портфеля в банке, то в 2025 году — уже 30%. А в 2026 году ожидаем рост инвестиционного портфеля состоятельных клиентов до 38%. Это в целом общий тренд, его подтверждают все игроки рынка, как только ключевая ставка стала снижаться, клиенты стали часть своих активов постепенно перемещать в облигационные инструменты. Оптимальным вариантом могут стать кастомизированные решения, которые дают возможность зафиксировать высокий процент по вкладу на срок от 3 до 12 месяцев и одновременно выбрать инвестиционный продукт с более высокой доходностью.

— Интересно. Структура инвестиционного портфеля, безусловно, меняется, а в каких пропорциях вы рекомендуете держать классы активов?

— Отмечу, что обсуждение структуры портфеля — не прямая инвестиционная рекомендация, нет универсальных решений, одинаково подходящих для всех. Но если говорить статистически, в среднем в портфеле состоятельного инвестора ВТБ почти половину занимают облигации, в топе остаются длинные ОФЗ, так как могут принести значительную доходность при сохранении высокого кредитного качества. Треть — это акции российских компаний. Среди других инструментов 15% приходится на фонды денежного рынка, доходность которых близка к ключевой ставке. Остальная доля распределяется по другим фондам, драгоценным металлам и структурным облигациям.

Мы видим, что растет интерес клиентов к диверсификации по отраслям внутри акций: инвесторы присматриваются к энергетике, IT и финансовому сектору. В этом году ожидаем интерес к акциям компаний с низким долгом, сильным корпоративным управлением, диверсифицированным бизнесом и способностью генерировать стабильные денежные потоки. В приоритете — сектора, ориентированные на внутренний спрос: финансы, ИТ, ритейл, телеком, девелоперы, e-commerce. Также могут рассматриваться акции экспортеров сырья при улучшении внешних условий.

— Как вы оцениваете дальнейшую динамику структуры портфеля?

— По нашим прогнозам, по мере снижения ставок по вкладам денежные потоки будут перераспределяться в первую очередь в пользу акций, и это может стать серьезным драйвером роста фондового рынка в среднесрочной перспективе. Сейчас акции российских компаний остаются самыми недооцененными инструментами. На начало года коэффициент Р/Е индекса Мосбиржи составляет около 4,5–5,5. Для сравнения: на других рынках, например в индексе MSCI Emerging Markets, Р/Е находится в диапазоне 12–13, а у американского S&P 500 он приближается к 22. Также будет расти интерес к реальным активам, традиционно защищающим от инфляции,— это золото и недвижимость. Клиенты будут активно добавлять в свои портфели инструменты альтернативных инвестиций, в том числе это и фонды недвижимости, которые позволяют клиентам получать достаточно стабильный, предсказуемый доход и в целом тоже превышающий ставку по вкладам.

Сейчас комбинация вкладов, облигаций и фондов денежного рынка позволяет клиентам получать стабильный пассивный доход. Наша задача — смотреть вперед. Цикл высоких ставок не вечен: как только они начнут снижаться до 10–11%, прежние стратегии перестанут приносить реальную прибыль. Поэтому уже сегодня мы предлагаем клиентам выстраивать долгосрочные конструкции, которые защитят капитал и позволят заработать при любом сценарии.

Михаил Щедрин