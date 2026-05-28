Акционерам ПАО «АПРИ» рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров ПАО «АПРИ» на последнем заседании рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям компании за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.
Такое решение принято после анализа финансового положения организации и перспектив будущего компании. В соответствии с дивидендной политикой средства направят на развитие бизнеса и стратегические инвестиции. Это позволит девелоперу усилить свои позиции на рынке, укрепить акционерную стоимость и далее, вероятнее всего, регулярно выплачивать дивиденды, подчеркивают в пресс-службе ПАО «АПРИ». Заседание общего собрания акционеров пройдет 30 июня.