Светлана Турлак стала начальником управления архитектуры администрация Ижевска

Начальником главного управления архитектуры и градостроительства (ГУАИГ) администрации Ижевска стала Светлана Турлак. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Больше 10 лет проработала в управлении архитектуры и градостроительства администрации города Воткинска. Прошла путь от ведущего специалиста-эксперта до начальника управления»,— говорится в сообщении.

Светлана Турлак окончила ИжГТУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Ей 51 год.

Напомним, ранее управлением руководил Дмитрий Фомин. Его в декабре 2025 года обвинили в получении взятки (ст. 290 УК).