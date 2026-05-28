Светлана Турлак стала начальником управления архитектуры администрация Ижевска
Начальником главного управления архитектуры и градостроительства (ГУАИГ) администрации Ижевска стала Светлана Турлак. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Больше 10 лет проработала в управлении архитектуры и градостроительства администрации города Воткинска. Прошла путь от ведущего специалиста-эксперта до начальника управления»,— говорится в сообщении.
Светлана Турлак окончила ИжГТУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Ей 51 год.
Напомним, ранее управлением руководил Дмитрий Фомин. Его в декабре 2025 года обвинили в получении взятки (ст. 290 УК).