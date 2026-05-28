Объем эскроу-счетов белгородцев за год вырос на треть — до 36 млрд рублей

К 1 апреля 2026 года объем средств белгородцев на счетах эскроу (специальные счета для оплаты строящегося жилья) достиг примерно 36 млрд руб. Годовой прирост составил 36%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

К концу первого квартала 2026 года на счетах эскроу в Белгородской области находилось около 14 млрд руб., принадлежащих дольщикам. При этом задолженность застройщиков перед банками превысила 9,8 млрд руб. Сейчас между кредитными организациями и строительными компаниями региона заключено 43 договора на общую сумму более 17 млрд руб.

С начала действия проектного финансирования в 2019 году жители Белгородской области стали собственниками 8,9 тыс. квартир. Застройщикам за сданные в эксплуатацию объекты с «раскрытых» счетов эскроу перечислено свыше 38 млрд руб.

В 2025 году белгородцы перечислили на счета эскроу почти 8,7 млрд руб. Это в четыре раза больше, чем годом ранее, когда сумма взносов едва превышала 2,2 млрд руб.

