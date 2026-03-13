Белгородцы в четыре раза увеличили траты на квартиры в новостройках в 2025 году

В Белгородской области жители за 2025 год пополнили счета эскроу (используются для оплаты квартир в «первичке» на этапе строительства) почти на 8,7 млрд руб., что вчетверо превышает объем взносов за предыдущий год (чуть более 2,2 млрд руб.). Как сообщили в региональном отделении Банка России, к 1 января 2026 года общая сумма накоплений на этих спецсчетах достигла порядка 34 млрд руб.

Эскроу-счета используются для оплаты строящегося жилья: деньги покупателей замораживаются в банке и передаются девелоперу только после ввода дома в эксплуатацию.

Основным драйвером роста трат белгородцев на покупку квартир, о котором свидетельствует статистика ЦБ, стал повышенный спрос на первичное жилье: покупатели стремились вложиться в недвижимость по льготным ипотечным программам до изменения их условий. На динамику также повлияли рост стоимости квадратного метра и расширение механизма эскроу на сегмент строящихся частных домов, где использование спецсчетов стало обязательным для получения господдержки.

«Механизм гарантирует сохранность средств: застройщик получает деньги только после завершения строительства, что защищает покупателя в случае срыва сроков или банкротства компании»,— пояснил замначальника экономического отдела белгородского отделения ЦБ Анатолий Бережной.

Всего с момента запуска системы спецсчетов в 2019 году жители Белгородской области приобрели через эскроу 8 571 квартиру. Застройщикам за это время было перечислено порядка 36,6 млрд руб. На текущий момент в регионе открыто еще около 2,5 тыс. счетов под строящиеся объекты, а объем кредитных линий, открытых банками для девелоперов, превышает 15,6 млрд руб., сообщили в ЦБ.

Сергей Калашников