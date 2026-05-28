Экс-посол Фред Хоф: сокращение баз США на Ближнем Востоке займет годы

Конфликт между США и Ираном способен привести «к переоценке преимуществ и недостатков военного присутствия США на Ближнем Востоке», заявил «Ъ» американский эксперт Фред Хоф. Он занимал должность посла и специального советника по политическому транзиту в Сирии в администрации 44-го президента США Барака Обамы.

«Если война закончится для президента Трампа неудачно во внутриполитическом смысле, он может попытаться компенсировать это, приказав сократить американское военное присутствие (на Ближнем Востоке.— “Ъ”) и потребовав от других стран усилить меры по защите прохода нефти через Ормузский пролив»,— заявил собеседник «Ъ».

Как полагает отставной дипломат, принимающие государства региона проведут и собственную переоценку плюсов и минусов американского военного присутствия. «Но в любом случае маловероятно, что существенные изменения произойдут быстро. На роспуск американского военного контингента уйдут годы, если такое решение будет принято»,— резюмировал господин Хоф.

Как сообщал ранее «Ъ», страны Персидского залива планируют обсудить с США статус и функционал размещенных на их территории американских баз. Как рассказали «Ъ» дипломатические источники в странах региона, это может произойти после окончательного завершения войны с Ираном. Основная причина заключается в том, что американские военные не гарантировали странам Персидского залива защиту от иранских атак ракетами и беспилотниками.

«Думаю, в рамках послевоенной структуры безопасности в регионе государства Залива и США достигнут договоренности о неиспользовании баз для любых прямых нападений на Иран, которые могли бы поставить под угрозу безопасность этих государств»,— предположил один из собеседников «Ъ».

Нил Кербелов