Черноморское побережье предлагает туристу огромное разнообразие форматов отдыха: от серьезного разговора об истории и литературе до тихого вечера с бокалом вина в ресторане с видом на море или экскурсии на винодельню. Энодегустация в этом винодельческом регионе органично дополнит любой формат.

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Туроператор «Игора Тур Юг» предлагает масштабные путешествия и однодневные экскурсии по югу России. Каждый маршрут — сложный ассамбляж впечатлений: погружение в историко-культурный контекст, знакомство с живописными природными ландшафтами, приобщение к философии виноделия, знакомство с местной кухней и, конечно, с местными винами — знаменитыми и только начинающими покорять рынок.

Новороссийск

Новороссийск — город-герой, живой памятник силе человеческого духа. Здесь стены домов и улицы помнят судьбоносные сражения. Гид покажет город настоящим: гордым, несокрушимым и невероятно красивым. Проведет по центральным улицам и набережным, где чувствуется неразрывная связь с морской стихией. После диалога о судьбах и исторической памяти захочется прожить настоящее.

Сделать это можно, например, на склонах горы Колдун неподалеку: насладиться видами, почувствовать эти места на вкус, дегустируя игристые, выдержанные и экспериментальные вина под кубанские специалитеты.

Тамань

Южнее колыбели военной истории находится полуостров Тамань — и мы переносимся в середину позапрошлого столетия. Здесь можно побывать в местах, вдохновлявших Михаила Лермонтова, полюбоваться пейзажами, которые он увековечил в стихах и своих — чуть менее знаменитых — рисунках.

Здесь море, степь и виноградники сходятся в линию горизонта. Узкие улочки ведут к воссозданному подворью Мысника, где останавливался Лермонтов. Сегодня здесь музей. В экспозиции оживают страницы литературы, бытовые детали и образы людей, чья жизнь в какой-то момент оказалась связана с Таманским полуостровом.

В музее хранится и знаменитый набросок, который Лермонтов сделал карандашом от руки: домик на обрывистом берегу и парусник, качающийся на волнах. Прогулка точно вдохновит снова открыть роман «Герой нашего времени», и сделать это лучше за бокалом тихого или игристого вина.

Такая возможность представится при посещении Центра энологии Chateau Tamagne. Здесь можно попробовать коллекционные образцы вин предприятия, являющегося лидером отрасли, разобраться в оттенках их вкуса и аромата вместе с опытными сомелье. А еще понаблюдать за работой на каждом этапе создания вина, заглянуть в цеха брожения, спуститься в хранилище.

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Кубань

Если знакомству с философией виноделия хочется посвятить больше времени, у команды «Игора Тур Юг» есть особый маршрут — авторское прочтение южной эстетики с акцентом на достижениях лучших виноделен Кубани и утонченной гастрономии. Маршрут пролегает через популярные винодельни, постепенно раскрывая все грани энокультуры.

«Криница» предстанет как место, где французские традиции и южное солнце рождают вина с характером. Гравитационная винодельня новой волны создает свои вина во французской стилистике из урожая, собранного на виноградниках, раскинувшихся среди густых реликтовых лесов в долине реки Пшада. Здесь собирают виноград вручную, а для переработки используют технику, которая сохраняет все свойства ягод. Таинство выдержки — дубовые бочки, уложенные в погребе в виде пещеры.

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В погребах знаменитого российского винного дома «Абрау-Дюрсо» путь создания игристого вина оживет в иммерсивном формате, вы также познакомитесь с современным производством и приобретете навыки профессиональных дегустаторов вина.

«Долина Лефкадия» порадует ценителей вина дегустациями и сырами. «Шато де Талю» поразит ультрасовременной винодельней, спрятанной внутри замка в старофранцузском стиле на окраине Геленджика, а также гастрономическим рестораном с кухней, выдержанной в стиле шинуазри.

По маршруту

В ближайшее время важной точкой на карте авторских маршрутов туроператора в этой части побережья станет винный город «Белый мыс».

Красочная палитра впечатлений от путешествия сложится сама собой, ведь каждый день будет наполнен чем-то особенным. Подъем на джипах к вершине горы Шахан и кристальным водопадам. Спортивная рыбалка в открытом море, встреча заката на борту белоснежной яхты. Гольф на изумрудном поле с панорамным видом на Кавказский хребет. Расслабление в камерных спа-комплексах и бассейнах с подогретой морской водой. Туроператор организует прогулки на яхтах с изысканными пикниками, гастрономические экспедиции по Геленджику, знакомит с историей казачества в Краснодаре. И конечно, прокладывает маршруты по Крыму, включая в них знаменитые винодельни полуострова, такие как «Инкерман», «Массандра», «Новый Свет», «Дом Захарьиных».

«Игора Тур Юг» — туроператор полного цикла, эксперт по региону с офисом в Геленджике. Это партнерский проект компании «Игора Тур», автора национального туристического маршрута «Энергия Ладоги», включающего в себя посещение курорта «Игора» и сеть отелей «Точка на карте».

Архип Савельев