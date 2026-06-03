Псковский феномен

Летний событийный календарь Пскова и области насыщен мероприятиями: это и фестивали «Виноград», «Станция Сидроград», «Лешуга», и конкурс «Кубок сидра», и регулярные экскурсии на сидродельни. «Ъ. Выбор сомелье» выяснил, почему эногастрономическое направление стало настолько популярным в этом северо-западном регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гости фестиваля «Лешуга» у Гремячей башни

Фото: Пресс-служба фестиваля «Лешуга» Гости фестиваля «Лешуга» у Гремячей башни

Фото: Пресс-служба фестиваля «Лешуга»

По данным министерства туризма Псковской области, с 2021 года количество туристов увеличилось почти вдвое и на данный момент насчитывает более полумиллиона человек ежегодно. Налоговые отчисления, связанные с туризмом, в бюджет Псковской области в 2025 году составили более 1,27 млрд руб., что на 170% больше, чем в 2022-м, когда, собственно, и началась эта история.

Мультиформатный «Виноград»

В 2022 году в Пскове впервые прошел недельный эногастрономический фестиваль «Виноград» под открытым небом. Он был задуман как мультиформатный проект, объединяющий науку, гастрономию и культуру. Псковичи и гости города тогда получили возможность познакомиться с традициями виноделия, кулинарии и быта виноделов — представителей южных народов России.

«Но уже на следующий год акцент был смещен на поддержку местных производителей,— комментирует глава Пскова Борис Елкин.— Было очевидно: важно не только знакомить людей с кухней других регионов, но и активно продвигать продукцию псковичей. Заявки на участие в "Винограде" поступали со всей области, и в итоге большая часть продуктов и изделий на фестивале была представлена местными фермерами и мастерами».

Примечательна история выбора места проведения «Винограда» в Пскове. Организатор фестиваля Павел Майоров, на тот момент руководитель Национального агентства маркетинга российского вина («НАМ российского вина!»), впервые попав в город, ходил по отмеченным на карте локациям и в какой-то момент оказался на берегу реки Псковы. «Видим старое отреставрированное здание, на котором висит городская табличка: "Винный склад купца Лёвина, памятник культуры, архитектуры и истории". Мы восприняли это как знак и решили, что фестиваль пройдет именно в этом месте»,— вспоминает Павел.

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Псков исторически развивался на пересечении торговых путей, через него шел поток товаров как с запада на восток, так и в обратном направлении. Поэтому богатые гастрономические и культурные традиции стали формироваться здесь очень давно. А еще Псков — важный туристический центр северо-запада России. «Древние памятники, музеи и природные достопримечательности ежегодно привлекают сотни тысяч гостей,— рассказывает Борис Елкин.— Гастрономический туризм стал логичным дополнением к культурному маршруту: туристы хотят не только увидеть Псков, но и попробовать его на вкус».

В прошлом году фестиваль «Виноград», согласно официальной статистике, привлек более 106 тыс. гостей, включая туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов. «Мы надеемся, что в 2026-м "Виноград" снова пройдет в Пскове,— говорит Павел Майоров,— но администрация просит сделать некоторую трансформацию формата. Скорее всего, мы поменяем локацию или изменим фестивальное пространство, чтобы подогреть интерес горожан. Также в нынешнем году фестиваль будет меньше по времени, но за счет более емкой и компактной программы».

«Станция Сидроград» и «Лешуга»

После первого фестиваля «Виноград» у местных возник вопрос: если вину можно, то почему локальному сидру нельзя? Инициаторы, среди которых были Александр Казаков (сидродельня «Заповедник») и Денис Николаев (сидродельня «Тридевятое»), обосновали региональному правительству идею обустройства «альтернативной площадки» и в 2023 году получили добро на проведение мероприятия параллельно с «Виноградом» с условием соблюдения всех требований закона и безопасности.

Изначально никакого названия не было. Слово «Сидроград» родилось само — по аналогии и созвучию с именем «старшего товарища». В итоге, сделав своим лозунгом фразу: «Сидр начинается здесь», организаторы в течение девяти дней получили трафик в несколько десятков тысяч новой аудитории, а также массу эмоций, энергии и инсайдов, которых хватило для следующих шагов. А именно для проведения в 2024 году «Лешуги» (диалектное название дикой лесной яблони) — массового мероприятия со свободным посещением на муниципальной территории, которое стало самым большим сидровым фестивалем в России по количеству посетителей. В 2025 году аудитория мероприятия составила более 30 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лешуга — это также диалектное псковское название дикой лесной яблони

Фото: Пресс-служба фестиваля «Лешуга» Лешуга — это также диалектное псковское название дикой лесной яблони

Фото: Пресс-служба фестиваля «Лешуга»

Первая «Лешуга» проходила при поддержке правительства Псковской области, администрации Пскова и Национальной ассоциации производителей традиционного сидра (НАПТС) при софинансировании частными бизнесом. По словам главы Пскова Бориса Елкина, такие инициативы, как «Виноград» и «Лешуга», не просто развлекают — они меняют экономику и качество жизни в городе. Крупные мероприятия стимулируют не только приток туристов, но и продвижение локальных продуктов — псковских сыров, рыбы, мясной и прочей гастрономии, а также изделий художественных промыслов. А еще они способствуют обогащению культурной жизни города. «Фестивали стали частью городской идентичности. Они объединяют поколения: на мероприятиях можно увидеть и молодежь, и семьи с детьми, и пожилых жителей,— подытоживает Борис Елкин.— Псков все чаще упоминается в СМИ. Это повышает инвестиционную привлекательность региона и стимулирует новые проекты».

Преимущества географии

Феномен Псковской области как нового центра притяжения, по мнению основателя «Заповедника» Александра Казакова, во многом обусловлен развитием в регионе отрасли традиционного сидроделия. Успеху способствуют сразу несколько факторов.

Географическое положение обеспечивает ряд климатических преимуществ для садоводства: сумма активных температур выше по сравнению с соседними регионами, расположение вблизи Балтийского моря дает более мягкие зимы, высокую влажность воздуха и отсутствие экстремально засушливых сезонов. Плюс здесь большое количество людей традиционно занимается сбором диких лесных яблок и других даров леса. Соответственно, в регионе существует множество заготовительных пунктов и самоорганизованных бригад сборщиков, что позволяет собирать значительные объемы сырья в короткий осенний сезон.

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Внимание региональных властей также играет важную роль. Псковская область — достаточно малонаселенный регион с ограниченной промышленностью, но с уникальным географическим положением на границе с тремя странами — Эстонией, Латвией и Белоруссией. Несмотря на экономические вызовы, региональная власть оказывает поддержку развитию сельского хозяйства и сидроделия, в том числе в виде субсидий и грантов на посадку садов. Рассмотрением заявок на получение гранта занимается специальная комиссия, участники которой оценивают реалистичность и обоснованность бизнес-плана, экономическую эффективность проекта, профессиональные знания и компетенции заявителя, а также соответствие проекта региональным приоритетам.

«Больше всех вопросов во время моей защиты задавал представитель Россельхозбанка, который на тот момент не был со мной знаком,— рассказывает Александр Казаков, основатель первой местной сидродельни, получивший "Агростартап" в 2023 году в размере 5 млн руб.— Потом, кстати, это знакомство переросло в очень продуктивное сотрудничество — когда мы организовали "Лешугу", РСХБ оба года был основным партнером и спонсором фестиваля».

В нынешнем году фестиваль «Лешуга» состоится уже в третий раз при непосредственном участии региональной администрации. Также в рамках фестиваля пройдет конкурс для коммерческих производителей «Кубок сидра», организованный НАПТС. «Губернатор Михаил Юрьевич Ведерников поверил, что Псковская область может поднять флаг традиционного сидроделия и стать законодателем мод в отрасли на федеральном уровне,— комментирует Александр Казаков.— В итоге мы получили максимальный режим благоприятствования в любых вопросах проведения фестиваля на регулярной основе. Чтобы в Псков могли приехать производители, привезти свою продукцию, показать товар лицом, устроить праздник для псковичей и гостей города».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Концерт проекта BELOBOKA Фото: Пресс-служба фестиваля «Лешуга» Концертная программа «Лешуги» знакомит с лучшими фолк-проектами Фото: Пресс-служба фестиваля «Лешуга» Следующая фотография 1 / 2 Концерт проекта BELOBOKA Фото: Пресс-служба фестиваля «Лешуга» Концертная программа «Лешуги» знакомит с лучшими фолк-проектами Фото: Пресс-служба фестиваля «Лешуга»

Тропа к столице сидра

На подходе еще одно уникальное явление в индустрии — «Сидровая тропа», также инициатива местных энтузиастов, предложивших Комитету по туризму области идею популяризации локальных производителей. По сути, это туристический маршрут для автомобилистов, сделанный по аналогии с Route du Cidre в Нормандии и дающий возможность посетить псковские сидродельни разом.

Маршрут предполагает посещение пяти точек. Это расположенная на самом севере «Сидродельня Леонида Леврана», потом в черте Пскова — «Сидроверы», далее — «Дикий сад», пушкиногорский «Заповедник» и, наконец, сидродельня «Тридевятое». Предполагается, что каждое предприятие обзаведется инфраструктурой для проведения экскурсий, которые сложатся в единое гастрономическое приключение. «Заповедник» первым в Псковской области начал принимать туристические группы на производстве. В этом году планируется открытие тапрума — это позволит дегустировать продукцию на месте. Подтягиваются и другие участники проекта. Леонид Леврана открыл у себя дегустационный зал и магазин, а «Сидроверы» пошли еще дальше и обустроили на своем производстве полноценную художественную галерею.

Развитие событийного календаря наряду с работой по модернизации инфраструктуры, созданию современного номерного фонда, формированию актуальных туристических предложений ведет к устойчивому росту туристического потока. «Многие выбирают даты для своих путешествий, ориентируясь на конкретные мероприятия,— комментирует министр туризма Псковской области Марина Егорова.— Туроператоры также формируют группы в привязке к событиям, чтобы обеспечить полный комплекс впечатлений своим клиентам».

Тему продолжает Александр Казаков: «По нашему опыту, из Псковской области все возвращаются воодушевленные. Чистота, природа, заповедность позволяют создать здесь особое туристическое направление, дополненное при этом гастрономическим и сидровым компонентами. Псков постепенно становится неофициальной столицей российского сидра».

Кирилл Сидоров