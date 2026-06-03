До последнего бокала

К Петербургскому международному экономическому форуму редакция «Ъ. Выбор сомелье» подготовила подборку винно-ориентированных заведений знаковых районов Северной столицы: от роскошных ресторанов с видом на достопримечательности до модных баров со смелыми концепциями.

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Центральный район

1. Cafe Claret, отель «Гельвеция»

Ул. Марата, 11

Ресторан отеля, притаившийся в тихом дворе в двух минутах от Невского проспекта, становится точкой пересечения гастрономических традиций. В нынешнем году это бленд Италии и России, который бренд-шеф Александр Богданов и шеф-сомелье Роман Манжуков назвали «Руссиато». Неугомонный тандем к сезону готовит много новинок, в частности, шеф-сомелье полностью пересмотрел винную карту, в которой больше 250 позиций. «В связи с обновленной концепцией у нас увеличится раздел итальянских вин из разных регионов, в том числе вин из автохтонных сортов»,— рассказывает Роман. Он советует обратить внимание на новинки среди зрелых винтажей: рислинг из Рейнгау 1998 года, сицилийский неро д’Авола 1975 винтажа и большое количество миллезимов старой доброй Шампани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cafe Claret в отеле «Гельвеция»

Фото: Cafe Claret Cafe Claret в отеле «Гельвеция»

Фото: Cafe Claret

2. «Вино и вода», отель «Индиго»

Ул. Чайковского, 17

С крыши старинного особняка на улице Чайковского, где расположен ресторан «Вино и вода», открывается один из лучших видов на исторический центр Петербурга. Шеф Денис Климонтов строит меню на местных специалитетах, в своем авторском стиле перерабатывая французские, итальянские, русские и американские гастрономические хиты. В компактной, но емкой винной карте от сомелье Алексея Афанасьева встречаются как нетривиальные российские позиции (например, NuOnce «Лефкадии»), так и нарядная Шампань, и модная Бургундия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бар «Вино и вода» в отеле «Индиго»

Фото: «Vino&Voda» Бар «Вино и вода» в отеле «Индиго»

Фото: «Vino&Voda»

3. Do Immigration

Ул. Восстания, 24/27

Винный лофт Do Immigration (или, по-свойски, DO), расположившийся в пространстве «Флигель»,— одно из тех мест, куда хочется зайти без повода и остаться до последнего бокала. Тем более что на них здесь сделан особый акцент: в таком формате попробовать можно порядка 50 образцов. К вину берем легкие закуски, пинцу и яркие салаты, например, с коппой и кус-кусом. Если подгадать, можно попасть на диджей-сет или интересную лекцию. Отдельная история — всесезонная веранда на крыше соседнего здания, куда ведет яркий красный мостик, ставший визитной карточкой заведения. Зимой веранда открыта только по пятницам и субботам.

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Фото: «Do Immigration» Бар Do Immigration

Фото: «Do Immigration»

4. «Октав»

Щербаков пер., 17/3, стр. 2

Бар-гостиная предлагает Hi-Fi-системы с исключительной библиотекой винила от японского джаза до неосоула. Интерьер сделан эстетами и для эстетов: стулья бренда Vitra от Чарльза и Рэя Имзов, лампа Tizio Ричарда Саппера 1972 года (такая же хранится в нью-йоркском Метрополитен-музее). В фокусе — авангардные вина, которые можно закусить, скажем, креветками с соусом чимичури, приготовленными на хибачи, традиционном японском гриле, или пинчос с хамоном.

Основатель проекта — гастродеятель Александр Гутаковский (ex. Utopist). В обновленной подвижной винной карте маленькие хозяйства, российские новаторы и модные регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан «Октав»

Фото: «Октав» Ресторан «Октав»

Фото: «Октав»

5. Michele

Ул. Малая Морская, 24

Концепт объединяет под одной крышей ресторан, пиано-бар и кинотеатр. Заведение находится на первом этаже отеля «Англетер», его роскошный интерьер навеян Парижем прошлого века. С восьми утра здесь хрустят круассанами, запивая их чашкой ароматного кофе с видом на просыпающийся город и Исаакиевский собор, а вечером наслаждаются авторскими коктейлями и винами под звуки винтажного рояля. Бренд-сомелье Екатерина Лаврентьева и шеф-сомелье Александра Полушкина отобрали для карты больше 200 вин, их география простирается от Старого до Нового Света (обратите внимание на редкие винтажи от рекольтантов). Кинотеатр с красными бархатными креслами продолжает атмосферу «Полночи в Париже». За 45 минут до сеанса гостям предлагают аперитив в кинобаре.

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Фото: «Michele» Бар-ресторан Michele

Фото: «Michele»

6. Zazazu

Ул. Рубинштейна, 23

Камерный винный бар в доме, где жил Довлатов, принципиально отличается от типичного места на тусовочной улице Рубинштейна: первоклассный сервис, еда и огромный выбор вина. Больше 360 этикеток на полках — от демократичных до эксклюзивных: например, бордо 1996 года за 150 тыс. руб. Каждый четверг здесь проходят тематические дегустации, которые ведет шеф-сомелье Ольга Борис. По средам — в формате Secret Dinner: гости не знают заранее, что будут пить и есть. «Мы до сих пор продвигаем шампанское — оно у нас прекрасно продается. Сейчас часто спрашивают российские вина, в том числе гости из Китая. Востребованы оранжи»,— рассказывает совладелица заведения Анастасия Решетникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан Zazazu

Фото: «Zazazu» Ресторан Zazazu

Фото: «Zazazu»

7. Prostovino

Ул. Итальянская, 33

Идейный бар с затейливой кухней и огромным выбором вин почти по магазинным ценам в подвальчике в районе Гостиного двора. Внутри напоминает винный погреб, в «винной тюрьме» (полки сделаны в виде клеток) есть и редкости. Попадается Шампань дешевле, чем в винотеках. За винную историю отвечает дуэт сомелье: Дарья Тимушева и Мария Пархоменко. «К новому сезону добавили несколько бутылок бюджетной, но очень крутой России. Летом запустим дегустации на кораблике, группой из восьми человек планируем покататься и выпить вина на борту небольшого катера. А еще есть возможность взять вино в стаканчике и поваляться прямо на пледе на Манежной площади под солнышком»,— делится Дарья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бар Prostovino

Фото: «Prostovino» Бар Prostovino

Фото: «Prostovino»

8. Yesenin

Ул. Гороховая, 2/6

У уютного подвальчика в двух шагах от Адмиралтейства творческий и бунтарский дух великого поэта: тут влюблены в родную землю, ее продукты, ценят хорошие стихи, вино и неожиданные комбинации. В баре проходят поэтические и музыкальные вечера, дегустации с виноделами, дают спектакли. В сезон под этими кирпичными сводами можно отведать главный гастрономический символ петербургской весны, пахнущий огурцами,— знаменитую корюшку. В карте более 180 наименований вин. Обязательно попробуйте специальные дегустационные сеты, где сразу шесть образцов российских вин доступны по цене от 1 тыс. руб. Шеф-сомелье винного бара Алексей Савинов советует неклассические сочетания, к примеру «Новый Свет» Кокур Экстра Брют с балтийской килькой с желточным маслом на финском хлебе из местной печи. «Скоро у нас эксклюзивно появится яркое, ароматное, но при этом свежее и элегантное вино из сорта гевюрцтраминер от винодельни "Гай-Кодзор"»,— рассказывает Алексей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бар Yesenin

Фото: «Yesenin» Бар Yesenin

Фото: «Yesenin»

9. «Мечтатели»

Наб. Фонтанки, 11

Ресторан приучил нас к шампанскому по утрам, его здесь стали подавать к завтраку по специальной цене одними из первых в городе. Маргарита Котельникова, сомелье гастрономического кафе «Мечтатели», насчитала в карте порядка 233 бутылок (и это без учета вин по бокалам): «Наши гости очень часто интересуются вулканическими винами и винами с ярко выраженной минеральностью. У нас такого много, мы такое любим!» Летом планируют открывать свежие вина: в разделе «по бокалам» можно будет найти петнаты, легкие северные красные и хрустящие белые. Сезонов винных дегустаций два, один стартует в октябре и длится до конца года, а второй — с марта по май. «Темы мастер-классов каждый раз разные: от классики — Бордо, Тоскана, Шардоне или Шампань — до более панковских, например, в этом сезоне мы исследовали винный гид Сальвадора Дали, а в прошлом устраивали мастер-класс про вулканические вина. Сезоны, вина и темы меняются, но остаются такими же живыми и неожиданными»,— делится Маргарита.

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Фото: «МЕЧТАТЕЛИ» Ресторан «Мечтатели»

Фото: «МЕЧТАТЕЛИ»

10. «Небо и вино»

Пер. Пирогова, 18

Демократичный винный бар на крыше исторического особняка общества «Пальма». В меню микс итальянской и петербургской кухни от шефа Александра Чухрова. В карте более 100 позиций: от понятной классики на любой случай жизни до биодинамики для любопытных. Команда влюблена в вино и умеет о нем рассказывать. Иногда сюда заглядывают виноделы на тематические ужины, чтобы поделиться последними новостями и свежими релизами. Все это с панорамным видом на знаменитые крыши Петербурга: зимой работают специальные домики и застекленный зал, а летом открывают веранду.

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Бар «Небо и вино»



Василеостровский район

1. Brasserie by Academia

3-я линия В. О., 6

Открывшийся этой весной ресторан на Васильевском острове хранит традиции парижских брассери. Команда побывала в Лионе, Бордо, Руане и Париже, чтобы максимально точно попасть в нерв. Кухню ведет бренд-шеф Илья Харченко, в меню — улитки по-бургундски, луковый суп, беф бургиньон, крем-брюле. Для коктейльной карты бренд-шеф бармен Даниил Леман придумал концепцию, отсылающую к 843 году, году подписания Верденского договора и рождения Франции: восемь авторских коктейлей, четыре классических и три десертных. Винная карта ожидаемо с французским акцентом. «Карта — путешествие по регионам Франции, вдохновленное нашей поездкой по винодельням страны. Мы собрали великие дома, семейные хозяйства и маленьких виноделов, чтобы показать многообразие регионов Франции, показать ее живой, гастрономичной и многогранной — от минеральной Шампани до солнечного Лангедока»,— делится сомелье Эльвира Чиркова.

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Фото: «Brasserie by Academia» Ресторан Brasserie by Academia

Фото: «Brasserie by Academia»

2. Pop-up bar SimpleWine

Кожевенная лин., 40б, «Севкабель Порт», набережная напротив причала

Поп-ап-бар встречает пятый сезон новой концепцией — «100 дней лета», которые начали отсчитывать, наполняя их маленькими ритуалами, музыкой и танцами. Уже стало доброй традицией, что с мая по октябрь днем гостей ждет гастробар с видом на Финский залив, вечером — аперитивы и «золотой час» перед закатом солнца, когда свет становится особенно нежным, а ночью — диджей-сеты и коктейли до рассвета. В нынешнем году планируется обновленное меню с хитами проекта «Паста в голове»: четыре пасты, которые будут готовиться в гигантской голове сыра Пармиджано Реджано, сырное фондю, трюфельный тар-тар, креветки алио-олио, раклеты с эффектно тянущимся сыром и более 15 видов ярких тапасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Pop-up bar SimpleWine

Фото: «SimpleWine» Pop-up bar SimpleWine

Фото: «SimpleWine»

Петроградский район

1. «Перемена»

Петроградская наб., 18

Новый ресторан от Duo Band предлагает собственное прочтение русской классики. Борщ, вареники, северная рыба и дичь, ягоды и крупы — все это взято как база, на которой строится новое видение знакомых вкусов. Винная карта, состоящая из 300 этикеток, имеет два вектора: «Традиции», в которой классические вина, и «Другой взгляд» — натуральный стиль, молодые виноделы и смелые эксперименты. Российское виноделие здесь в фокусе, как продолжение кухни и своего рода диалог с отечественными терруарами. «Для тех, кто ищет легкость и новые смыслы, в разделе "Другой взгляд" мы подготовили алиготе и шардоне от STN Winery. Тонкая игра этих вин подчеркивает деликатный вкус блинного пирога с кроликом и сезонного палтуса со сморчками,— говорит бренд-сомелье Евгений Михайлов.— Если же вы выбираете классику и мощь, обратите внимание на раздел "Традиции". Здесь наш выбор — Красностоп Золотовский от "Ведерниковъ", вино с сильным характером, которое составляет идеальную пару к телячьей печени в перечном соусе или сочному ребру бычка со свеклой».

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Фото: «Перемена» Ресторан «Перемена»

Фото: «Перемена»

2. Wine & Dine

Петроградская наб., 8

В крупнейшем винном проекте города, объединяющем ресторан и винотеку, собраны 3,5 тыс. вин. Бутылку можно захватить в винотеке, а открыть без пробкового сбора за столом ресторана в качестве аккомпанемента к средиземноморской классике в авторском прочтении шефа Константина Синицина. Стоит попробовать тапасы, римскую пиццу и пасту ручной работы. Каждый месяц выбирают российский бренд, сет из пяти самых успешных его вин можно попробовать в «Зале русского виноделия». Проходят здесь и винные ужины, которые проводит шеф-сомелье Алексей Тихонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан и винотека Wine & Dine

Фото: Wine & Dine Ресторан и винотека Wine & Dine

Фото: Wine & Dine

3. «Ласточки»

Ул. Воскова, 31/20

Вектор местной винной карты заложил легендарный сомелье Евгений Шамов, и она до сих пор живет по заданному принципу: у любого вина есть шанс оказаться в бокале, если оно очень хорошее. Тут мирно сосуществуют заслуженные европейские бренды, органические и биодинамические вина небольших виноделен и интересные позиции российских хозяйств. В меню утиное магре, морские гребешки, судак с соусом аква-пацца, пицца из дровяной печи. В постоянно меняющемся ассортименте порядка 250 позиций вина. «Наши ребята уже не первый год занимаются любимым делом и ценят индивидуальный подход. Обязательно попробуйте такие диковинки, как Calvez Bobinet Les Gruches, Rennersistas Waiting for Tom, Maurer Oszcar Crazy Lud, Fabio Gea Mushroom panda»,— советует старший сомелье проекта Александр Кучеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан «Ласточки»

Фото: «Ласточки» Ресторан «Ласточки»

Фото: «Ласточки»

4. «На Вина! Бар&Шоп»

Кронверкский пр., 65

Культовому месту, объединяющему винный бар и винотеку, исполнилось девять лет, но оно не состарилось ни на день. Эти стены помнят самых ярких представителей современной петербургской интеллигенции. Здешние сомелье всегда делали акцент на биодинамических и натуральных винах, не забывая, впрочем, и о классике. Всего в постоянно обновляющейся карте порядка 400 образцов. По выходным здесь проходят вечеринки, периодически устраивают встречи с виноделами. К вину возьмите краб-дог или фирменные бутерброды с докторской колбасой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бар «На Вина! Бар&Шоп»

Фото: «На вина!» Бар «На Вина! Бар&Шоп»

Фото: «На вина!»

5. Il Lago dei Cigni

Крестовский о-в, Крестовский пр., 21 литера Б

Роскошный ресторан посреди заросшего буйной зеленью парка, с видом на пруд с, как и обещает итальянское название, лебедями (Il Lago dei Cigni — «лебединое озеро»). Летом на втором этаже открывается терраса с панорамой на парк, подходящая как для романтического ужина, так и для бокала вина на закате. Шеф Дмитрий Трушкин работает над авторским вариантом итальянской кухни, основанным на региональных рецептах, сезонном продукте и современных техниках приготовления, например, тюрбо готовят по-сицилийски, а зобную железу с белой спаржей и сморчками. В винной карте от шеф-сомелье Вадима Бормусова почти 1 тыс. позиций из всех винодельческих регионов Италии плюс ключевые мировые производители. Ресторан получил высшую оценку судей независимой премии винных карт Russian Wine Awards в номинации «Лучшая классическая карта».

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Ресторан Il Lago dei Cigni



Анна Бебекина