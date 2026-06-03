Карта вдохновения
Железнодорожные гастрономические туры
В России появились новые круизы на поездах. Летом и осенью «отели на колесах» отправятся по городам Русского Севера, в Пензу и Рязань и, конечно, на юг — к морю и виноградникам. «Ъ. Выбор сомелье» узнал, какой железнодорожный тур выбрать, если хочется не только посмотреть новые места, но и получить принципиально новые впечатления — гастрономические или винно-дегустационные.
Фото: Предоставлено ГК «Абрау-Дюрсо»
Обычно путешественники отправляются по маршруту из нескольких городов: днем гуляют, изучают достопримечательности и знакомятся с культурой, ночью — отдыхают в поезде, который везет их к очередному пункту программы. Круизы разработаны так, чтобы во время передвижения тоже было нескучно: в вагоне-ресторане подают местные блюда, а в некоторых поездах даже есть спа и вагон-бар. Длится железнодорожный круиз обычно до недели. География обширная: это и города Русского Севера, и Кавказ, и Поволжье, и южные курорты.
«Белые ночи»
Москва—Архангельск—Вологда—Москва
19 июня
3 дня / 3 ночи
Маршрут из Москвы в Архангельск и Вологду — новый и единственный в этом году. Путешественники отправятся в поездку в разгар белых ночей.
В программе — музей деревянного зодчества «Малые Корелы», речная прогулка по Северной Двине, Вологодский кремль, Дом Петрушки и знакомство с традициями северных народов, в том числе с кухней. В Архангельске угостят поморским обедом, в Вологде — ужином из русской печи. Обязательно стоит попробовать уху и другие блюда из рыбы, а также местные настойки и квас.
«Вдохновение эпох»
Москва—Пенза—Рязань—Москва
4 сентября
2 дня / 2 ночи
Еще один новый железнодорожный круиз посвящен местам, связанным с творчеством Лермонтова и Есенина. Единственный рейс стартует в начале сентября, а программа построена таким образом, чтобы путешественники не только увидели Пензу и Рязань, но и посетили музей-заповедник Есенина в Константиново и лермонтовский музей «Тарханы».
Из гастрономических впечатлений обещают калинник — главный специалитет Рязани. Готовят его из трех видов муки, калинового джема, который, собственно, и дал десерту название, и глазури.
«В Долину нарзанов»
Москва—Ессентуки—Кисловодск—Пятигорск/Железноводск—Кавказские Минеральные Воды—Москва
15 июня, 21 октября из Москвы
16 июня, 22 октября из Воронежа
4 дня / 4 ночи
В турпрограмму нового железнодорожного маршрута включены главные «минеральные» города России — Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. Есть два варианта программы: просто с прогулками или с процедурами и посещением терм. Долгое лечение в санатории такая поездка не заменит, но поможет восстановиться за короткий срок.
В Кисловодске можно будет покататься на электрокарах, в Пятигорске — заглянуть на рынок. Знаменитая минеральная вода ждет путешественников — в каждом городе маршрута. Отправиться в поездку можно не только из Москвы, но и из Воронежа.
Фото: «РЖД»
«К виноградникам у моря»
Москва—Тамань—Новороссийск—Москва
3, 11 сентября
5 дней / 4 ночи
Железнодорожный круиз знакомит сразу с несколькими винодельнями на юге России. Это отличный вариант, если интересуетесь российским вином и хотите узнать как можно больше: не только историю, но и тонкости производства. Опытные поклонники российских вин смогут пообщаться с сомелье и попробовать образцы, которые нечасто встретишь в магазинах и ресторанах.
Туристы посетят центры энологии «Шато Тамань», «Шато де Талю» и «Фанагория», заглянут в агротуристский комплекс «Шато Пино» и центр «Абрау-Дюрсо». В программе — множество мастер-классов и дегустаций — не только вина, но и сыра и улиток. Виноградники, погреба, южная кухня и природа — скучно точно не будет.
«Жемчужина Кавказа»
Москва/Воронеж/Ростов-на-Дону—Черкесск/Майкоп—Владикавказ—Грозный—Дербент/Махачкала—Нальчик—Ростов-на-Дону/Воронеж/Москва
31 мая, 21, 29 июня, 7 июля, 10, 18 августа, 1, 9, 17, 25 сентября
7 дней / 6 ночей
Один из самых популярных железнодорожных круизов проходит сразу по нескольким кавказским регионам. Отправиться в поездку можно из Москвы, Воронежа или Ростова-на-Дону. Маршрутов два — с заездом либо в Майкоп, либо в Черкесск.
Недельная программа очень насыщенная: ужины с дегустацией адыгейского сыра, экскурсия на пивоварню, шоу-программа с погружением в традиции осетинского народа и знакомство с винами Дербента. Есть и групповые экскурсии, и индивидуальные — для тех, кто хочет увидеть необычные, не самые известные достопримечательности: аул Эльтаркач, перевал Гумбаши, Сырные пещеры.
Гастрономических впечатлений будет много, в том числе в вагоне-ресторане, где для туристов готовят хычины, кавказский салат, горскую уху, жижиг-галнаш из отварной говядины и чанахи.
Фото: «РЖД»
«Гастротур»
Москва—Майкоп—Краснодар/Крымская/Новороссийск—Таганрог— Москва
3 октября, 6 ноября
5 дней / 4 ночи
Название этого круиза говорит само за себя. «Гастротур» — это много блюд южной кухни, новые рецепты и знакомство с гастрономическими традициями разных регионов. Путешествие начинается в Москве, также к туру можно присоединиться в Воронеже, где останавливается поезд. Программ две: первая предполагает посещение Краснодара, вторая — виноградников «Долины Лефкадия».
Если выберете второй, винный, вариант, то в Краснодарском крае примете участие в дегустациях, научитесь готовить пиццу, посетите эногастрономический музей и поужинаете с сомелье. В Адыгее ждет знакомство с адыгейским сыром и традиционный ужин, а в Таганроге — экскурсионный гастрономический трамвай с вином.
Фото: «РЖД»
«Жигулевские выходные»
Москва—Сызрань—Тольятти—Самара—Москва
5 июня, 3, 17, 31 июля, 14 августа, 11, 25 сентября
2 дня / 3 ночи
Короткий круиз знакомит с городами Самарской области — Тольятти и Сызранью, а также с самой Самарой и национальным парком «Самарская Лука». Эти места — одни из самых живописных в Поволжье. И одни из самых интересных с винно-гастрономической точки зрения.
Участники тура попробуют местный сидр в Тольятти, шихобаловскую уху на соленых огурцах и пирог с бещевской вишней, а еще отдохнут в барном особняке в Самаре, устроенном в здании бывшего посольства.
«Волжский вояж»
Москва—Чебоксары—Йошкар-Ола—Нижний Новгород — Москва
11 июня, 9 июля, 6 августа, 17 сентября
3 дня / 3 ночи
Туристов, которые не хотят ограничиваться одним волжским регионом, ждет «Волжский вояж».
Местные блюда предложат пробовать в каждой точке маршрута. В Йошкар-Оле, например, путешественникам подадут подкоголи — марийский вариант пельменей или вареников, в экопарке ЗаАзяково, также в Республике Марий Эл, пригласят на дегустацию 15 видов сыров и местного пива.
Кроме того, в программу июльского и августовского рейсов включен гастрономический маршрут «Ягодная тропа» — участникам обещают рассказать, как по аромату различать сорта земляники.
Фото: «РЖД»