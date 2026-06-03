Образцовый граф

Представьте себе человека, который мог все: геройски воевать, страстно любить, просвещать и модернизировать, строить, высаживать и насаждать: леса, сады, чайные плантации, льняные поля, экзотические цветники, конезаводы, культуру и, конечно, виноградники. Специально для «Ъ. Выбор сомелье» винный эксперт и исследователь Влада Лесниченко рассказывает о графе и светлейшем князе Михаиле Семеновиче Воронцове, которому столь многим обязано российское виноделие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Семенович Воронцов

Фото: РИА Новости Михаил Семенович Воронцов

Фото: РИА Новости

Реформы с нуля

В 1823 году указом императора Александра I Михаил Семенович Воронцов становится новороссийским генерал-губернатором. Его кипучая энергия, ум, честь и обостренное чувство справедливости хоть и раздражали царя, но он сумел ими распорядиться во благо освоения южных земель. При графе Воронцове расцвела Одесса, основанная в 1794 году на месте турецкой крепости Хаджибей. При герцоге Ришелье благодаря беспошлинной торговле она превратилась в мощный коммерческий центр и главные торговые ворота юга России. Воронцов продолжил развитие Одессы не только как торгового, но и как крупного культурного центра. Крым, также входивший в состав Новороссии, Воронцов был одержим идеей превратить в винодельческий регион мирового уровня. И начал он примерно с около нуля. Несмотря на первые попытки «обвинить» Крым со стороны князя Григория Потемкина и академика Петра Симона Палласа, в начале XIX века на Южном берегу царило запустение: «...обширные земли не обрабатывались, сады и виноградники были заброшены. Ялта представляла собой убогую рыбацкую деревушку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репродукция картины-копии неизвестного художника XIX века «Портрет Александра I» с гравюры Г. Мейера, которая была сделана в 1814 году

Фото: Михаил Филимонов / РИА Новости Репродукция картины-копии неизвестного художника XIX века «Портрет Александра I» с гравюры Г. Мейера, которая была сделана в 1814 году

Фото: Михаил Филимонов / РИА Новости

Пузырьки царского уровня

Михаил Семенович Воронцов поддерживал развитие «Магарача» как образцового хозяйства, будучи страстным поклонником виноделия и владея собственными виноградниками. Качество его собственных вин было исключительным. В его личном имении Ай-Даниль виноградником и погребом ведал Гаузер, винодел из Шампани. В 1846 году на выставке в Симферополе вина из имений Воронцова («Алупка», «Массандра», «Ай-Даниль») признали лучшими. Особенно хвалили игристое «Ай-Даниль». «Библиотека для чтения» сообщала: «Вина свои он сбывает; доказательство, что они хороши. Массандрское и ай-данильское шампанское может идти за эпернейское, если бы заткнуть бутылку пробкою с французскою фирмою. Но граф Воронцов продает свой товар лицом, и не хочет, чтобы его вина пускали в ход под ложными наименованиями».

Флигель-адъютант Николая I восторженно описывал визит императора с наследником и свитой в Ай-Даниль. Гостей восхитили и богатейший виноградник со всевозможными сортами, и большой каменный погреб, и щедрый стол с гроздьями винограда и винами 30 сортов. Делегация заключила: «Вина ай-данильские лучшие в Крыму».

В любимой Воронцовым Алупке у подножья горы Ай-Петри Михаил Семенович построил свой семейный замок из серого диабаза: архитектор Эдвард Блор смешал английскую неоготику, неомавританский стиль и неоклассицизм. Кроме знаменитого дворцово-паркового комплекса имение Воронцовых включало и образцовое винодельческое хозяйство. На 22 гектарах виноградников были высажены алиготе, рислинг, семильон, монастрель, мускат, педро хименес, каберне совиньон и мурведр. В имении работали два винных подвала, собственная бондарня с мойкой бочек, мадерником и винокурней. Виноделом и управляющим имением вплоть до 1913 года был Франц Францевич Гаске, сын первого французского винодела, прибывшего в Крым по приглашению Михаила Воронцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Замок Воронцова в Алупке Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости Книга «Крымские вина, Воронцовского имения» Магарачский опытный винподвал Гурзуф, 1869 год Фото: Коммерсантъ / РГАКФД / Росинформ Следующая фотография 1 / 4 Замок Воронцова в Алупке Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости Книга «Крымские вина, Воронцовского имения» Магарачский опытный винподвал Гурзуф, 1869 год Фото: Коммерсантъ / РГАКФД / Росинформ

Гений места

Александр Гаряйнов, известный журналист XIX века, писал: «Крым обязан пенистыми своими винами князю Воронцову, который по части виноделия много предпринимал полезного здесь, в Одессе, Бессарабии и на Кавказе». Бесценное наследие Воронцова не кануло в Лету. После смерти Михаила Семеновича его сын, Семен Михайлович, не только сохранил, но и приумножил дело, открыв торговую фирму «Его Светлости князя С. М. Воронцова торговля крымскими винами» с магазинами в Одессе, Петербурге, Москве и Ялте. Впоследствии имения были выкуплены царским двором, а после революции на их базе были созданы знаменитые винодельческие предприятия, которые развиваются и сегодня: «Массандра», «Ай-Даниль», «Магарач».

Воронцов сделал для российского виноделия до него невозможное: превратил кустарное производство в высокотехнологичный бизнес, соединил европейские технологии, качественные сорта с потенциалом уникального терруара Крыма. Именно здесь были заложены основы феномена «крымских вин», которые позже прославит на весь мир князь Лев Голицын.

Что сделал Воронцов для отрасли Лев Сергеевич Голицын в своей лекции «Виноделие и виноградарство в Феодосийском уезде» сказал о начале деятельности Воронцова как нельзя лучше: «Князь Воронцов не только словом, но и примером наметил будущность виноградарства в Крыму. Сначала были сделаны дороги, потом князь купил лучшие имения и приступил к созданию своих виноградников. Его пример действовал заразительно и на других, и многие богатые люди занялись виноградарством».

Хотя Лев Голицын заявлял, что в Феодосийском уезде можно иметь лучшие вина, чем на Южном берегу, и Ялтинский уезд со своим шифером нигде не даст того качества вина, которое дает Феодосийский уезд, граф Воронцов предчувствовал, что именно южнобережные вина прославят крымское виноделие. Он начал скупать лучшие земли: Алупку, Гурзуф, Массандру, Ай-Даниль, создавал на них виноградники, строил винподвалы, вырабатывал вино, чувствовал винодельческий потенциал каждой долины.

До того как его собственные виноградники приступили к плодоношению, в 1825 году в Алупке граф Воронцов открывает «Компанию по усовершенствованию и продаже крымских вин». В то время мелкие виноградари не имели погребов для выдержки и продавали молодые вина по бросовым ценам. Михаил Семенович, наблюдая европейские практики, создал торговый дом по схеме negociant eleveur (покупка виноматериала, выдержка и розлив по бутылкам с последующей дистрибуцией), куда директором пригласил потомственного бургундского негоцианта Виктора Амантона. Среди акционеров компании значился морской министр и сенатор Мордвинов, зять легендарного русского шотландца Фомы Кобле. Урожденный Томас Кобли — тот человек, которому сначала Малороссия, а потом и вся Российская империя стала обязана появлением помидоров.

До Воронцова местные виноделы «не заморачивались»: весь виноград шел в одну кучу, а вино старались продать побыстрее, пока не превратилось в уксус. Михаил Семенович завез из Франции, Испании, Германии, Венгрии и Греции отборные саженцы. Помогал создавать общественные питомники и частные сады. Даже произвел переворот в местном терруарном виноградарстве. На своем примере доказал, что долины, единственно считавшиеся годными для посадок, потеряли первоначальное исключительное значение. Виноградники стали разводить по склонам гор, что стало возможным благодаря введению плантажа — глубокой вспашки. Виноградники Воронцова быстро становились образцовыми, и к концу 1840-х годов его хозяйства производили до 5–7 тыс. ведер вина в год.

Воронцов постоянно повышал производственную планку. Строил современные погреба в Массандре, Ай-Даниле и Алупке не только для производства, но и — впервые в Крыму — для долгой выдержки вина. Для наращивания качества и репутации крымских вин были привлечены лучшие мировые консультанты: агрономы и энологи. Такие как Франц Иванович Гаске из Марселя — один из создателей школы русского виноделия, первый главный винодел Магарачского заведения и опытного винподвала. Именно он внедрил на крымском винном производстве новейшие по тем временам технологии: контроль температуры брожения, защиту от окисления, педантичный учет свойств каждой лозы исходя из терруара, то есть места, где она посажена.

Воронцов и Гаске ввели строгую категоризацию вин: «Вина, не способные к длительному хранению, продавать тотчас. Остальные хранить 3 года, оставляя некоторое количество из лучших сортов в бутылках». В 1836 году Гаске впервые закладывает на выдержку «Мускат розовый Магарача», который сегодня считается самым старым вином на территории бывшей Российской империи. Это вино пережило и своего создателя, и Воронцова, и Романовых, и СССР. А ведь начинали когда-то с шести десятин земли и 4 тыс. кустов пино фран (пино нуар), пти вердо, гро вердо, мальбека и мерло в 1829 году при закладке магарачских виноградников.

Воронцов не был бы основателем, если бы ограничился только своими имениями. В 1828 году по его инициативе в урочище Магарач было открыто казенное училище виноделия. Это был настоящий наукоград XIX века при Императорском Никитском ботаническом саде (основанном в 1812 году и получившем развитие при участии графа Воронцова). В Магараче работали легендарные ботаники, такие как Христиан Стевен и Николай Гартвис (последний собрал и систематизировал коллекцию из 600 сортов винограда), а также прославленные виноделы: Франц Гаске, Анастас Сербуленко, который вывел вина Магарача на рынок, Александр Саломон и Сергей Охременко, разработавшие технологию крепления вин.