Битва стилей

«Ъ. Выбор сомелье» провел дегустацию-исследование, темой которой стали отечественные вина из автохтонного крымского сорта кокур. Целью дегустации стало изучение возможностей сорта в различных форматах и стилях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Winepark, «Кокур»

Фото: «Winepark» Winepark, «Кокур»

Фото: «Winepark»

Какие вина участвовали

В дегустации участвовали игристые, тихие, крепленые и натуральные сладкие вина из сорта кокур. Подборка вин, хотя и получилась впечатляющей, не претендует на полномасштабный охват: разумеется, в нее вошли далеко не все российские вина из этого сорта. Тем не менее мы постарались представить вина из основных российских винодельческих регионов как от крупных игроков винного рынка, так и от небольших или даже совсем маленьких виноделен. В исследовании участвовали вина различных винтажей.

Как и кем оценивались вина

Все вина оценивались по стобалльной системе, вслепую. В работе дегустационной комиссии приняли участие эксперты рынка — Влада Лесниченко, Максим Василенко, Александр Ставцев, а также представители винодельческого цеха — Ольга Лепендина («Инкерман»), Алексей Кучеров (Hills & Rocks), сомелье Николай Рындин (винный бар Barrel) и виноторговцев — Виктория Мамичева (VIC). Дегустацию модерировал редактор «Ъ. Выбор сомелье» Антон Обрезчиков.

Вина оценивались раздельно по группам — игристые, тихие, оранжевые, крепленые и натуральные сладкие. Вина, отмеченные гран-при, получили оценки в диапазоне 90+, золотом — 88–89, серебром — 86–87. Баллы вин, не попавших в призовой диапазон, не раскрываются. Все представленные вина происходят из Крыма. Вин из кокура, которые бы представляли какие-то другие винодельческие регионы, в процессе подготовки дегустации обнаружено не было.

Гран-при

«Массандра», «Кокур Десертный Сурож», 2019

(90 баллов)

«Массандра», «Кокур Десертный Сурож», 2019

Фото: Массандра

Образец классического стиля, старомодно-соблазнительный. В букете детализированы ноты сливочной ириски, красного апельсина, цукатов из цитрусовых. Продолжительный, развернутый вкус. Это вино можно смело назвать хорошо сбалансированным, несмотря на сочетание средней, по ощущениям, кислотности и высокого уровня остаточного сахара (160 г/дм3).

Золото

Игристые

«Такое вино», «Заря Кокур», 2023

(88 баллов)

Сложный брют, где чистые, «классические» тона хлебной гаммы соседствуют с нотами спелого абрикоса, алычи, цветочными оттенками. По мнению многих членов жюри, победить этому игристому помогла некая доля шардоне в купаже, что добавило вину структуры и четкости.

Белые

«Бельбек», «Кокур», 2024

(89 баллов)

«Бельбек», «Кокур», 2024

Фото: Бельбек

Комплексное прочтение сортовых возможностей: цукаты сочетаются с минеральностью, полевые травы с солоноватыми оттенками, а белые фрукты — с нерафинированным подсолнечным маслом. Общее ощущение качественно сделанного вина, которое кому-то, возможно, покажется слишком «бургундским».

Winepark, «Кокур», 2023

(89 баллов)

Эта роскошная версия автохтона похожа на монохромный пейзаж в золоченой раме. Прекрасный баланс, маслянистое тело, свежее послевкусие, много ванили, сливок, специй и абстрактных фруктов, и уже где-то потом — сортовые тона трав и легкие оттенки петрушки.

«Два Сердца», «Кокур», 2024

(88 баллов)

«Два Сердца», «Кокур», 2024

Фото: «Два Сердца»

Плотное южное вино, которому многие в жюри пытались приписать отсутствующую бочковую выдержку. В то же время подход не лишен изящества, образец выбивается из общего ряда современным представлением о балансе, ноты трав и цветов спрятаны где-то в сердце вина.

Крепленые и сладкие

«Массандра», «Портвейн Белый Сурож», 2014

(89 баллов)

«Массандра», «Портвейн Белый Сурож»

Фото: «Массандра»

Богатая гамма тонов «рансьо» в самом начале развития, прежде всего — орехи и сухофрукты во всем своем многообразии — от сушеных груш до инжира.

«Массандра», «Портвейн Белый Сурож», 2017

(88 баллов)

К ожидаемым сухофруктам добавляются тона черного чая, дымные, травянистые, древесные и аптечные оттенки. Большинство экспертов также отметили выпирающий из общей картины алкоголь.

Оранжевые

Yaiyla, «Кокур Узвар», 2024

Фото: «Yaiyla»

Yaiyla, «Кокур Узвар», 2024

(88 баллов)

Приглаженный, ровный и аккуратный оранж с четкими и яркими характеристиками — персиков, абрикосов, джема из них, легкими оттенками сухофруктов.

Hills & Rocks, «Кокур Король Оранжевое Лето», 2023

(88 баллов)

Сочное вино, в котором живость кахетинского метода сочетается с оригинальным прочтением сортовых тонов. Кроме апельсинового джема и кураги в букете также можно найти оттенки морилки, а во вкусе — освежающие соленые ноты.

Серебро

Игристые

Hills & Rocks, «Дед Натурал Кокур PetNat», 2024

(87 баллов)

Популярный у крымских виноделов формат петната подошел к кокуру как нельзя лучше. Бодрая кислотность, колкий, свежий вкус с тонами белого кваса. В букете — цветочно-фруктовая гамма, тона меда и инжира в послевкусии.

Hills & Rocks и Рем Акчурин, «Пушистое Кокур», 2023

(87 баллов)

Обаятельный образец покорил жюри свежестью, балансом и тонами семян подсолнечника в букете. Также были отмечены ноты цитрусовых, луговых трав, воска и легкая горчинка в финале.

«Инкерман», «Кокур Белый Зеро Дозаж Экстра Брют»

(87 баллов)

Сбалансированный, хотя и немного легковесный в целом брют, сделанный по методу Шарма. Яркий букет с тонами цветов, айва и груши, легкий, комфортный вкус. Цедра грейпфрута в послевкусии.

Белые

«Инкерман», «Кокур Блан Winemakers Celection», 2024

(87 баллов)

Свежее, элегантное вино, которому немного не хватило структурной четкости. Тем не менее оно порадовало своеобразной аристократичностью, изящными тонами луговых трав и цветов, воска, солоноватыми оттенками.

Оранжевые

Yaiyla, «Кокур Blush», 2021

(86 баллов)

Оранж насыщенного, темно-розового цвета. Ароматы лотка с сухофруктами органично дополнены тонами сиропа шиповника. Прекрасное вино, которое, к сожалению, уже прожило свой пик.

Также в дегустации принимали участие

Игристые

Винодельня братьев Мельниковых, «Два Брата PetNat Extra Brut», 2024

Свежая, местами резкая кислотность. Не слишком чистый, но очаровательный аромат цитрусовых, груши и других спелых фруктов.

Villa di Alma, Kokur Col Fondo, 2024

Образец не прозвучал из-за ощутимой редукции и рустичного характера в целом. Тем не менее многие отметили приятные ноты полевых трав, цитрусовых и белых фруктов.

Валерий Захарьин, «Кокур Классика», 2023

Несмотря на слово «классика» на этикетке, игристое произведено методом Шарма. Отличительный тон — ноты цитрусовых и их цедры как в букете, так и во вкусе.

Белые

«Солнечная долина», «Кокур», 2025

Развернутая цветочно-фруктовая гамма с яркими тонами яблока и полевых трав приглушена оксидативным стилем, типичным для этого вина. Приятная травянистая горчинка в послевкусии.

Cellar Master, «Кокур Усадьба Раздолье», 2025

Яркий молодой образец, главной проблемой которого стали тона тропических фруктов, более характерные для вин из сорта совиньон блан в новозеландском стиле, и короткое послевкусие.

Винодельня братьев Мельниковых, «Кокур Два Брата», 2024

Откровенно фруктовый образец с доминантой белых косточковых — сливы, алычи, персика. Легкие маслянистые оттенки, ноты подсолнечника, леденцовые нюансы, а также некритичные проблемы с балансом и послевкусием.

«Массандра», «Кокур Авторское», 2023

Образец огорчил жюри тонами сена, моченых яблок, а также неожиданными морскими оттенками в букете. Тем не менее вкус отличался сортовыми характеристиками, тонами белых фруктов, цветочными оттенками.

Андрис Юцис, «Крио», 2023

Несмотря на относительно молодой возраст, вино в бокале выглядело пожилым и уставшим, демонстрируя тона оксидации поверх неярких фруктово-травянистых сортовых оттенков.

Оранжевые

Hills & Rocks, «Кокур QV», 2024

Очень нишево: к сухофруктовой гамме добавляются неожиданные тона черного сладкого чая, селедки и рассола.

В целом дегустация показала разнообразие стилей и подходов в производстве вин из сорта кокур даже в рамках производственных категорий. Главной проблемой стала прослеживаемость сортовых характеристик не только в экспериментальных стилях вроде петнатов и оранжей, но и в более традиционных, прежде всего — в тихих белых винах.

Наилучшие результаты показали образцы, где виноделам удалось добиться сбалансированного сочетания свежести и сортовых нот, что непросто при средней кислотности сорта в целом. Среди сортовых маркеров были названы тона белых косточковых фруктов, как свежих, так и сушеных, полевых трав, цветов. Как показала практика, кокур также хорошо переносит всевозможные «оранжевые» методы винификации, демонстрируя мягкость танинов и, при правильном подходе, сортовые характеристики.

Игристым винам не хватало не только читаемости сортовых тонов, но и в целом баланса, свежести. Разрыв между винами, произведенными по технологии Шарма, и винами, сделанными классическим методом, не был фатальным для качества, как и граница между классикой и петнатами.

Не стали неожиданностью высокие баллы традиционной для кокура категории крепленых и сладких, наследующей традиции российско-советской школы: несмотря на всю «нетрендовость» категории на рынке, это были образцы для ценителей, прекрасно подходящие для выдержки.

Антон Обрезчиков