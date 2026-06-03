«Технологии не заменят винодела»

К пятилетнему юбилею Winepark подошел с кратным ростом производства. Первый официальный винтаж 2021 года, впервые представленный публике в декабре 2022-го, составлял порядка 16 тыс. бутылок. В 2026 году планируется выпустить тираж в 130 тыс. бутылок. Среди других ожидаемых в ближайшем будущем новостей — получение органического сертификата в этом году и первое игристое, анонсированное на 2027 год. Об остальном «Ъ. Выбор сомелье» попросил рассказать главного винодела Winepark Олега Ничвидюка.

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Фото: Пресс-служба курорта “Мрия” Главный винодел Winepark Олег Ничвидюк

Фото: Пресс-служба курорта “Мрия”

— В чем, по-вашему, заключается уникальность подхода Winepark к производству?

— Проект изначально создавался не просто как винодельня, а как современный центр винной культуры, где соединены терруар, технологии, архитектура, энотуризм и экспериментальный подход к самому продукту. Ключевая особенность линейки — ставка на «терруарное прочтение» Крыма через современные технологии. Винодельня построена по гравитационному принципу, это позволяет работать максимально деликатно и сохранять чистоту ароматики и текстуру вина. При этом Winepark никогда не противопоставлял традиции инновациям, а объединял их. С одной стороны, органический подход, работа с автохтонными и терруарными сортами, минимальное вмешательство, внимание к крымскому происхождению винограда. С другой — использование искусственного интеллекта, роботизированных систем и экспериментальных винодельческих практик. Часть вин подчеркивает локальную идентичность Крыма — например, работа с автохтонным сортом кокур как «визитной карточкой» региона, часть линейки строится вокруг современных международных стилей и сортов — гренаш, совиньон блан, бордоские купажи. Отдельное направление — экспериментальные проекты вроде «ИИ Вино», где купаж вина был предложен нейросетью и реализован виноделом.

— Как чувствует себя «ИИ Вино», созданное искусственным интеллектом, в сравнении с остальными вашими винами? Как вы оцениваете связку виноделия и IT по прошествии пяти лет работы в принципе?

— Для Winepark связка виноделия и IT — это не отдельный эксперимент, а фундаментальная часть философии проекта. Цифровые технологии и роботизация у нас используются практически на всех этапах, такой подход оказался очень эффективным в работе с неоднородным терруаром Южного берега Крыма, где важны микродетали — экспозиция склонов, водный стресс лозы, состояние почв и точное время сбора. Однако за пять лет рынок тоже изменился: если раньше IT в виноделии воспринимался как футуризм, то сегодня это становится мировой нормой для премиальных хозяйств.

При этом главный вывод, который можно сделать по итогам этих пяти лет,— технологии дают виноделу больше точности, но не создают стиль вместо человека. Они помогают лучше «слышать» терруар, а не подменяют интуицию и вкус. Это очень хорошо проявилось в проекте «ИИ Вино». Само по себе оно стало не просто маркетинговым кейсом, а скорее исследованием границы между алгоритмом и человеческим виноделием. Нейросеть участвовала в подборе параметров и создании идеи купажа, но финальное решение все равно оставалось за энологом. Современные технологии действительно способны усиливать качество и точность работы с терруаром, но не заменяют винодела как автора вина.

— Касательно терруара, какие участки виноградников сегодня задействованы в производстве наиболее активно?

— Сегодня наиболее активно задействованы собственные виноградники площадью 8 гектаров в районе Понизовки и Оползневого на Южном берегу Крыма, непосредственно вокруг курорта «Мрия». Именно они являются базой для премиальных вин линейки «Кучук-Исар». Также продолжаются активные посадки на участке в селе Родном, где у нас есть 15 гектаров. Некоторые из них в этом году уже входят в стадию плодоношения, и полученный там урожай будет использован для производства.

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Фото: Пресс-служба курорта “Мрия” Центр винной культуры Winepark

Фото: Пресс-служба курорта “Мрия”

— Сколько позиций в линейке винодельни сейчас, будет ли это количество увеличиваться?

— Наша линейка формируется не как набор «классических позиций», а как способ показать многогранность крымского терруара, интерпретируемого через современный технологический язык. Именно поэтому линейка вин получается одновременно локальной по содержанию и международной по стилю. Кроме того, она адаптирована под разные сценарии потребления вина — от сложных выдержанных вин до более легких и современных стилей. Сейчас в нашей линейке представлено 16 вин — моносортовые, купажи, розе и отдельные экспериментальные релизы. При этом философия проекта подразумевает, что линейка не является «фиксированной», это скорее живая лаборатория терруара, поэтому расширение ассортимента выглядит логичным и практически неизбежным, например, в 2027 году мы выпустим наши игристые.

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Фото: Пресс-служба курорта “Мрия” Центр винной культуры Winepark

Фото: Пресс-служба курорта “Мрия”

— Какое вино является флагманским для Winepark? В чем заключается его послание рынку и потребителю?

— Сегодня у нас нет одного флагмана в классическом понимании, как у традиционных винных домов, где вся идентичность строится вокруг одного кюве. Нам важнее философия проекта в целом — современное прочтение крымского терруара через технологии, архитектуру и эксперимент. Тем не менее если говорить о вине, которое наиболее ярко символизирует бренд, то таким вином можно считать «Кокур». Этот сорт — один из ключевых автохтонных сортов Крыма, и выбор его в числе первых официальных релизов был очень показательным. Это был сигнал рынку: Winepark не собирается быть просто «еще одной современной винодельней с международными сортами», а хочет переосмыслить именно крымскую идентичность. Также особую флагманскую роль играет и «ИИ Вино». Это уже не столько про сорт или стиль, сколько про саму идею будущего виноделия.

— Что для вас в принципе значат крымские автохтоны? Планируете ли развиваться в этом сегменте?

— Для Winepark автохтоны интересны сразу по нескольким причинам: они лучше всего передают уникальность местного терруара, формируют узнаваемый стиль Крыма на мировом винном рынке, дают возможность выйти за рамки конкуренции с винами из международных сортов и создать вина, которые невозможно «скопировать» в другом регионе. То, что кокур вошел в число первых официальных релизов, было очень осознанным решением. Это фактически заявление о том, что современное крымское виноделие должно опираться не только на международную классику, но и на собственное винное наследие. В наших планах — и расширение работы с кокуром, в том числе и за счет микротерруарных версий, и эксперименты с другими историческими крымскими сортами. Мы способны показать их не в «музейной» стилистике, а в современном международном прочтении — чистом, точном, гастрономичном, перевести их из категории «локальной экзотики» в категорию действительно современных вин.

Беседовал Антон Обрезчиков