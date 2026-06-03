Новая система координат

Сельское хозяйство в последние годы заметно меняется: в повседневную практику входят точное земледелие, спутниковый мониторинг посевов, цифровые платформы управления производством. Растут инвестиции в агробиотехнологии, автоматизацию и роботизацию процессов.

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Вместе с технологической оснащенностью повышается и престиж аграрных профессий — они все чаще становятся осознанным выбором молодых управленцев, биотехнологов и инженеров, во многом определяя развитие сельских территорий. Именно этот процесс смены идентичности АПК — с дотационной на авангардную — фиксируют экспертные сообщества.

Рейтинг «Соль земли», совместно учрежденный ИД «Коммерсантъ» и Россельхозбанком, на протяжении трех лет не просто помогал выбрать «лучших из лучших» в агропромышленном комплексе, но отвечал на сущностный для отечественного АПК вопрос: кто сегодня «держит землю» на своих плечах. Название проекта никогда не было просто фигурой речи. Это и основа методологии, и акцент на тех, чья ежедневная работа формирует саму ткань сельской жизни.

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За три года «Соль земли» превратилась из отраслевого смотра в самостоятельную систему координат. Принципы формирования списка базировались на анализе эффективности, где весомыми коэффициентами выступали не только финансовые составляющие, но и вклад в человеческий капитал.

География рейтинга традиционно покрывала всю страну, от южных житниц до зон рискованного земледелия, подтверждая тезис о том, что соль земли не имеет территориальной привязки, она везде, где есть ответственный собственник.

Время требует пересборки не только логистических цепочек в АПК, но и нашей исследовательской оптики. В этом году методология рейтинга претерпит изменения. Его составители переходят к более строгому и детализированному анализу отрасли, где вес финансовых и иных мультипликаторов будет пересчитан.

К дискуссии о том, как именно станет формироваться новый рейтинг, какие метрики выйдут на первый план, а какие утратят свое значение, привлечены эксперты и участники прошлых лет. Останется неизменным принцип отбора: там по-прежнему будут представлены лучшие представители аграрного сектора — те, кто придумывает и реализует проекты, составляющие славу и гордость российской экономики.