Витрина аграрной отрасли

Российское виноделие сегодня переживает, пожалуй, самый яркий этап своего современного развития. Отрасль, которая еще недавно воспринималась как отстающая, становится самой красивой и эмоционально привлекательной «витриной» всего агропромышленного комплекса России и частью культурной идентичности. Этот процесс был бы невозможен без многоуровневой поддержки со стороны главного отраслевого банка — РСХБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой «РСХБ» Фото: Предоставлено пресс-службой «РСХБ»

Виноделие обладает уникальным свойством: оно влияет на наши эмоции, наше бессознательное. Через вино человек по-новому смотрит на землю, сельский труд, фермерство, традиции и саму жизнь за пределами города. Даже не отдавая себе отчет, влюбляется в эту сферу. Именно поэтому виноделие сегодня играет для агросектора гораздо большую роль, чем просто одна из подотраслей. Оно формирует эмоциональный образ современного российского села — живого, развивающегося, имеющего доступ к современным технологиям и близкого каждому. Не случайно винодельческие регионы становятся точками притяжения для туристов, предпринимателей, молодых специалистов и инвесторов.

В дорогу, турист!

Во многих винодельческих странах туристическое направление приносит хозяйствам от 25 до 40% годового дохода. Россия идет по аналогичному пути. Энотуризм уже перестал быть экзотикой и стал устойчивым трендом внутреннего туризма. К 2026 году количество энотуристических объектов в стране выросло почти до полутора сотен, а география маршрутов сегодня охватывает огромную территорию — от Самары до Дербента и от Волгограда до Севастополя. Его популярность стала сюрпризом не только для рынка, но и для игроков отрасли, и это только начало: официально принятые в конце 2025 года поправки к ФЗ №468 узаконили возможность строительства гостиниц, дегустационных залов и ресторанов непосредственно у виноградников.

Развитие энотуризма показывает, как именно виноделие создает вокруг себя целую экосистему: развивает сельские территории, стимулирует малый бизнес, гостиничную инфраструктуру, рестораны, локальные бренды. По сути, речь идет о новой экономике впечатлений, которая становится важным компонентом успеха всего российского АПК.

Возможности и инструменты

Виноградарство и виноделие превращается в активно растущее инвестиционное направление с длинным горизонтом роста. Россельхозбанк оценивает потенциал вложений в виноградарско-винодельческую отрасль на уровне до 400 млрд руб. в ближайшие 7–10 лет. Ключевыми драйверами дальнейшего развития должны стать винный туризм, цифровые сервисы, научные разработки, подготовка кадров и системное продвижение российского вина.

На этом фоне закономерно меняется и отношение финансовых институтов к отрасли: только РСХБ направил в виноградарство и виноделие 46,2 млрд руб. За последние годы главный аграрный банк страны стал партнером ключевых инициатив отрасли: Винодельческого форума, цифровой платформы «Свое Вино», «Дней российских вин» в супермаркетах.

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Маркером растущей поддержки виноделия финансовыми институтами стал рост объема кредитования. За время работы РСХБ совокупный объем кредитования винодельческой отрасли составил 43,6 млрд руб. Основная часть — более 24,5 млрд руб.— была направлена за последние пять лет. Банк поддержал 16 проектов в сфере виноделия и закладки виноградников. В число ключевых вошли строительство и оснащение винодельческого предприятия в Геленджике мощностью 1,65 млн бутылок в год и проект по закладке виноградников и модернизации производства в Крыму.

Свое, родное

Для поддержки и продвижения российских вин и виноделен была создана специализированная цифровая платформа Россельхозбанка, получившая говорящее название «Свое Вино». Площадка объединяет производителей, профессиональное сообщество и конечных потребителей, предоставляя информацию о хозяйствах, ассортименте и винных регионах России, а также дает доступ к обучающим и аналитическим материалам, таким как каталог виноделен и онлайн-витрина.

Образовательный проект «Просто о вине» — это первая винная школа от банка, которая научит разбираться в вине новичков: потратив 10–15 минут в день, пользователь может освоить азы винной культуры, истории, этикета подачи и гастрономии — от выбора бутылки вина в магазине до идеальной пары к ужину. Наконец, резонанс национального уровня получил «Винный гид» — совместный проект РСХБ и Роскачества, в рамках которого эксперты отбирают лучшие российские выдержанные, марочные и ординарные вина в категории красных, белых и игристых.

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Детали восприятия

Держать руку на пульсе отрасли РСХБ помогают яркие идеи. «Винный барометр» — опросно-аналитический проект, созданный специально для мониторинга состояния российского винного рынка, запущенный в марте 2026 года. Проект собирает данные о реальном поведении и ожиданиях потребителей, а также учитывает позицию ритейла, HoReCa и профессионального сообщества. В результате создается целостная картина по ключевым параметрам — от спроса и ценовой чувствительности до структуры потребления и отношения к российским и импортным винам.

Другой актуальный пример: в этом году гости зоны «Виноград», традиционно собирающей на своей площадке всех заинтересованных развитием российского виноделия участников Петербургского международного экономического форума, получат возможность первыми принять участие в большом проекте народного голосования и отметить вино, которое им понравилось, прямо на стенде, отсканировав QR-код и выбрав нужную бутылку в каталоге.

Сегодня российское вино все чаще воспринимается не как альтернатива зарубежному, а как самостоятельный, полноценный продукт со своим характером, географией и стилем, а само виноделие становится важной составляющей нового образа российского агросектора — высокотехнологичного, инвестиционно привлекательного и открытого миру. Еще шире — частью современной национальной культуры.