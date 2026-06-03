«Объединить все самое лучшее»

«Ъ. Выбор сомелье» поговорил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым о том, что виноделие означает для региона, и о приоритетном проекте, воплотившем чаяния виноделов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев



— Каковы основные направления развития винодельческой отрасли Севастополя? Как она влияет на экономику города?

— Виноделие — мощный приоритет в агропромышленной и туристической политике региона. Мы активно работаем над расширением и кардинальным обновлением виноградников, модернизацией производственных мощностей, формированием отчетливого терруарного бренда и всесторонним развитием винного туризма. Эти меры нацелены на повышение качества нашей продукции, рост добавленной стоимости и укрепление позиций Севастополя как одного из ведущих винодельческих центров России. За последние годы мы наблюдаем активный приток частных и государственных инвестиций, что приводит к значительному увеличению числа винодельческих предприятий и закладке новых насаждений. Общая площадь виноградников достигла 7,5 тыс. гектаров, из которых 3,5 тыс. были обновлены всего за период 2014–2025 годов. Государственная поддержка за этот же срок составила более 3,2 млрд руб., при этом только в 2025 году она превысила 738,4 млн руб.

Экономический вклад отрасли в развитие города огромен: создаются новые рабочие места, значительно увеличиваются налоговые поступления в городской бюджет. Так, в 2025 году виноделы перечислили около 1,5 млрд руб. акцизов, что на 42% превышает показатель предыдущего года. Более того, виноделие стимулирует активное развитие смежных секторов, таких как туризм, гостинично-ресторанный бизнес, логистика и упаковочная промышленность, создавая мультипликативный эффект для экономики Севастополя.

— В чем заключается системная помощь виноделам и виноградарям со стороны правительства Севастополя?

— Вы точно подметили: мы подошли к этому вопросу системно, создав целый пакет мер поддержки виноградарей и виноделов, чтобы площадь виноградников росла, а вина покоряли Россию, да и вообще весь мир. Мы покрываем часть затрат на закладку новых виноградников, ведь это долгосрочные инвестиции, и на уход за ними. А еще помогаем приобрести необходимое современное винодельческое оборудование. Запустили программы льготного софинансирования для инвестпроектов, проводим грантовые конкурсы, чтобы наши предприятия могли модернизироваться и выходить на новый уровень. Хочешь расширить производство, внедрить инновации? Мы готовы быть надежным партнером. И конечно, организационная поддержка, это огромный пласт работы. Мы помогаем нашим виноделам пройти все этапы производственного цикла, от сертификации продукции до правильной маркировки. Активно продвигаем наше вино, создаем винные туристические маршруты, чтобы люди со всего мира приезжали к нам, пробовали наше вино и влюблялись в Севастополь, занимаемся брендингом территории в рамках приоритетного проекта «Терруар Севастополь». Не забываем и о фундаменте — сельскохозяйственной инфраструктуре. Только в 2025 году на комплексную поддержку отрасли мы направили почти 740 млн руб., в 2026-м объем поддержки уже составляет порядка 600 млн руб. Все эти усилия направлены на одно: сделать нашу винодельческую отрасль по-настоящему устойчивой и мощной, ведь севастопольское вино — это наша гордость и символ развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Мелихов Фото: Сергей Мелихов

— Как вообще появилась идея такого сложного проекта, как «Терруар Севастополь»?

— Идея возникла еще в 2018 году. Это была инициатива наших виноградарей и виноделов, объединенных в ассоциацию «Севастополь», и правительство города горячо ее поддержало. Но по-настоящему мы раскачались с 2020 года. Мы решили в этом проекте объединить все самое лучшее, что у нас есть: неповторимые природно-климатические условия нашего полуострова, вековые традиции виноградарства и, конечно, растущий интерес людей к винному туризму. В итоге получился инновационный продукт, который призван вывести севастопольское виноделие на новый уровень и закрепить его позиции на российском рынке. Не могу не отметить, что мощнейший импульс проекту дало поручение президента России № Пр-2368 от 16 декабря 2021 года. Глава государства тогда поставил задачу перед правительством РФ и властями винодельческих регионов разработать комплекс мер для продвижения отечественной винодельческой продукции, среди которых были отмечены и развитие винного туризма — создание экскурсионных маршрутов с сопутствующей инфраструктурой, и поэтапное увеличение доли российского вина на полках магазинов и в ресторанах. И вот результат: сегодня «Терруар Севастополь» — это живое сообщество. У нас уже 43 участника проекта, на очереди два кандидата. Объем инвестиций, которые уже вложены в развитие проекта,— около 15 млрд руб., в его рамках идет модернизация старейшего Инкерманского завода, объем инвестиций — почти 5 млрд руб., «Золотая Балка» вложила почти 4 млрд руб. и построила цех первичного виноделия. Еще один частный инвестор построил новый винодельческий завод AYA и заложил виноградники, вложив уже больше 4,5 млрд руб.

— Как вы оцениваете инвестиционную привлекательность проекта и его эффективность с точки зрения регионального бюджета?

— Знаете, мы с самого начала верили в огромный потенциал проекта, но сегодняшние результаты превосходят даже самые смелые ожидания. По итогам 2025 года объем чистых внебюджетных инвестиций — то, что люди вложили из своего кармана в покупку земель, проектирование и изыскания,— составил 15 млрд руб. Но для меня как губернатора важны не только красивые миллиарды в отчетах, а то, как проект меняет жизнь обычных севастопольцев. Так вот, благодаря «Терруару» наши виноделы уже создали 551 новое рабочее место, и это качественные рабочие места: средняя зарплата там составляет 60 тыс. руб. в месяц, что весьма достойно для аграрного сектора. Что касается эффективности для регионального бюджета — тут эффект, без преувеличения, мощнейший. Коллеги из управления Федеральной налоговой службы по городу Севастополю подсчитали, что за восемь лет участники проекта перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации внушительные 8,7 млрд руб. отчислений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Миронюк Фото: Татьяна Миронюк

— В Севастополе естественным образом сложилась такая градостроительная ситуация, когда виноградники и винодельни учитываются при разработке генплана города. С какими проблемами пришлось столкнуться, какие решения были найдены?

— Учет виноградопригодных земель и действующих виноградников и виноделен в генплане Севастополя действительно оказался уникальной задачей в контексте российских градостроительных практик. При разработке генплана мы столкнулись с рядом проблем в том, что касалось правового режима этих земель, совместимости сельскохозяйственной и туристско-рекреационной функций, обустройства транспортной инфраструктуры, но для каждой проблемы были найдены практические решения. Теперь в Генеральном плане Севастополя создана специальная функциональная зона виноградников, которая содержит как виноградники и винодельческие предприятия, так и инфраструктурные туристические объекты, разумеется, с учетом санитарных норм и ограничений в соответствии с законодательством. При разработке этих решений мы учитывали нужды как севастопольских виноделов, так и туристов, и даже в Правилах землепользования и застройки мы ввели специальную территориальную зону — СХ-2.1 (терруар)!

— Проект объединяет как крупных игроков, так и небольшие крестьянско-фермерские хозяйства. Как удается сохранять паритет интересов участников объединения?

— Все просто: единые правила для всех! Независимо от того, огромный у тебя завод или маленькое, но гордое хозяйство, ты играешь по одной и той же честной схеме. А чтобы ни у кого не возникло сомнений, проект находится под личным кураторством заместителя губернатора, и департамент экономического развития выступает функциональным заказчиком. Это гарантирует прозрачность принятия решений и равный доступ ко всем ресурсам. Ключевой механизм балансировки — единые критерии входа. Хочешь быть частью «Терруара»? Тогда будь добр, имей не менее 50% виноградных насаждений от всей площади, которую заявляешь в проект. Это наш фильтр, который гарантирует, что к нам приходят не спекулянты, а настоящие виноделы, радеющие за лозу. Инфраструктурные инвестиции также работают на все виды предприятий: кольцевая «Винная дорога» обеспечивает равный туристический поток как крупным, так и малым винодельням. Так что продвижение бренда «Терруар Севастополь» работает на всех участников проекта независимо от их масштаба, каждое предприятие в равной степени получает доступ к узнаваемости бренда, рыночным каналам и туристическим потокам. Мы также внедрили систему адресного сопровождения, помогаем каждому конкретному предприятию решать его организационные и административные вопросы на всех этапах. И конечно, кадры: через образовательные программы Севастопольского государственного университета — с такими профилями, как «Виноградарство и виноделие» или «Управление винодельческим предприятием»,— так мы обеспечиваем равный доступ к квалифицированным специалистам для всех наших участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Миронюк Фото: Татьяна Миронюк

— Как разрабатывается и планируется инфраструктура «Винной дороги»?

— Мы подошли к ее планированию с четким разделением полномочий между государством и бизнесом. Основной маршрут — кольцевая дорога протяженностью более 120 км, она объединяет винодельческие хозяйства в различных административных районах города. Разработка «Винной дороги» ведется на протяжении всего срока реализации проекта. Осуществляется системная работа по благоустройству подъездных путей к винодельческим объектам участников проекта, разрабатывается общая система навигации.

— Какие дивиденды приносит и будет приносить в дальнейшем «Винная дорога» Севастополю?

— Проект сегодня выступает одним из ключевых драйверов региональной экономики, генерируя значительные финансовые и имиджевые дивиденды. Я уже говорил о цифрах, но еще раз остановлюсь на налогах. Динамика налоговых отчислений демонстрирует устойчивый рост: если в 2018 году ежегодные поступления составляли 929 млн руб., то к 2025 году этот показатель прогнозно достигнет 1,716 млрд руб. Помимо прямых бюджетных вливаний «Винная дорога» оказывает комплексный эффект — активно создает новые рабочие места, стимулирует местное производство и, как следствие, увеличивает акцизные поступления. При дальнейшем целевом развитии инфраструктуры и мер поддержки эти эффекты будут расти.

— Как виноделие Севастополя влияет на развитие ресторанного и отельного рынка региона?

— Оно превратилось в заметный драйвер рынка гостеприимства: государственные инициативы и частные инвестиции в рамках приоритетного проекта «Терруар Севастополь» дали не только новые производственные мощности, но и реальную туристическую инфраструктуру, сейчас это 14 объектов — дегустационные залы, рестораны, фирменные магазины, виллы и глемпинг. Рестораны усиливают акцент на местных винах и гастрономических меню. Кроме того, винные маршруты и мероприятия помогают сглаживать сезонность: экскурсии и дегустации привлекают гостей в межсезонье, повышая загрузку отелей и стабильность доходов сектора.

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— На какие показатели туроборота регион планирует выйти в ближайшие годы?

— Ожидаем, что в текущем году турпоток останется на уровне прошлого года, несмотря на все сложности прифронтового региона. При этом ключевые цифры уже демонстрируют динамику: в 2025 году поток туристов в Севастополе составил 435,3 тыс. человек — на 72,5% больше, чем в 2024-м с показателем 254,9 тыс. Число экскурсионных посещений достигло 5 млн человек, что в 2,5 раза превышает показатель 2024 года. Так что благодаря проекту «Терруар Севастополь» винный туризм у нас уже занимает заметную нишу и имеет устойчивую основу.

— Как вы оцените долю винного туризма в туробороте и возможности для ее роста?

— С учетом роста числа хозяйств — 45 созданных с 2014 года из 70 действующих — доля винного туризма имеет высокий потенциал роста, и мы помогаем сегменту расти локально — увеличиваем за счет развития туристической инфраструктуры на винодельнях и создания качественных туристических продуктов, тематических туров, программ дегустаций, фестивалей и разработки гастрономических маршрутов. Ярким результатом сотрудничества с перевозчиком «Гранд Сервис Экспресс» стал запущенный в июле 2024 года «Виноградный экспресс» — ретровагоны, экскурсии на 11 виноделен, дегустации, обед из местных деликатесов и прямые продажи продукции виноделов региона. Отличный пример того, как логистика и партнерские проекты могут быстро повысить привлекательность направления и увеличить его вклад в общий туроборот!

Беседовал Антон Обрезчиков