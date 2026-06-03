Грани терруара

Все виноградники разные — этот постулат, сформулированный еще в античности, во многом определяет ценность вина и сегодня. Наш новый номер посвящен терруару, то есть всему тому, чем виноградники отличаются друг от друга и что дает вину характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Редактор «Ъ. Выбор сомелье» Антон Обрезчиков

Фото: Игорь Родин Редактор «Ъ. Выбор сомелье» Антон Обрезчиков

Фото: Игорь Родин

Учебники, которые имеют свойство устаревать, говорят, что терруар — сочетание природных факторов, главным образом почвы и климата. Так ли это в XXI веке, в эпоху торжества технологий и ИИ? Остается ли на самом деле вино продуктом земли сегодня? Как далеко мы ушли от природы и не пора ли вернуться обратно? Можно ли создать терруар человеческими руками?

По старой русской традиции поищем ответы будущего в прошлом, на помощь нам придут старинные крымские автохтоны и человеческий фактор, каким он был в XIX веке, а затем — сравним тогдашние достижения с современными.

Разумеется, вино потребляют не только на месте производства, оно путешествует внутри страны, а также между странами и континентами. Как оно транслирует дух местности и можно ли ему помочь усилить и донести этот дух до каждого любителя вина?

Об этом (и о многом другом) на страницах «Ъ. Выбор сомелье» будут говорить виноделы, ученые, эксперты и публицисты, а также шеф-повара, рестораторы и сомелье. Все грани российского опыта, связанного с пониманием терруара,— в нашем новом номере.

Антон Обрезчиков