Терминалы тянутся к мегаполисам

Программа модернизации грузовых дворов РЖД предполагает создание в России самой разветвленной сети универсальных мультимодальных терминалов, расположенных во всех крупных городах, где проходит железная дорога. Равный доступ к инфраструктуре и единые стандарты качества для любых клиентов, а также синхронизация программы с планами по развитию магистральной инфраструктуры позволят РЖД привлечь к сотрудничеству не только крупных логистических игроков, но и субъектов МСП и даже физлиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «РЖД» Фото: Пресс-служба «РЖД»

Несмотря на значительное сокращение инвестпрограммы РЖД, в компании не свернули масштабный проект по модернизации грузовых терминалов общего пользования, где обеспечивается прием грузов на железную дорогу и обратная их перегрузка из вагонов на автомобили. В управлении холдинга находится более 600 грузовых дворов, расположенных на узловых и сортировочных станциях вблизи крупных агломераций, причем практически всегда эти станции расположены в городской черте, как правило, очень близко к центру. Это создает возможность построить уникальную по масштабам сеть городских грузовых терминалов, обеспечивающих «последнюю милю» для грузов, прибывающих и отправляющихся железнодорожным транспортом, полагают в РЖД.

В качестве примера такого мультимодального хаба в компании приводят ТЛЦ «Санкт-Петербург-Финляндский», открытый в 2023 году. На терминале были построены новые контейнерные площадки, обновлен парк крановой и перегрузочной техники, внедрены системы автоматизированного управления и контроля логистических процессов, а также возведены клиентский модуль и пункт сервисного обслуживания. Теперь этот терминал стал одним из ключевых элементов транспортной системы Санкт-Петербурга и готов к переработке контейнеров и широкой номенклатуры грузов, прибывающих по железной дороге для дальнейшей доставки малотоннажным автотранспортом до конечного потребителя, рассказали “Ъ” в РЖД.

В рамках реализации комплексной программы развития терминально-складского комплекса РЖД с 2020 года уже модернизировано 19 таких терминалов, в настоящее время ведутся работы еще на 20 объектах. К 2030 году сеть обновленных ТЛЦ под управлением холдинга достигнет 137 терминалов, на крупнейших из них будут построены 65 современных клиентских офисов, ориентированных на работу с субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц. Цель программы — добиться двукратного увеличения объема грузовой работы на объектах компании, уточнили в РЖД. На долгосрочном горизонте до 2036 года сформирован пул еще из 30 объектов, где просматриваются перспективы роста грузопотока. В РЖД добавили, что кроме модернизации существующих мощностей компания рассматривает варианты и строительства новых ТЛЦ, где терминальной инфраструктуры недостаточно или она просто отсутствует.

На сегодняшний день в качестве первоочередных инвестиционных проектов РЖД выбраны 25 крупнейших терминалов, часть из них уже реализуются и включены в ведомственный проект Минтранса России по созданию «Опорной сети ТЛЦ» и правительственную госпрограмму «Развитие транспортной системы». Среди таких важнейших проектов — терминалы на станциях Первая Речка и Гродеково в Приморском крае, Хабаровск-2, Тальцы в Улан-Удэ, Забайкальск, Сыктывкар, Мурманск, Нижнекамск, Доскино в Нижнем Новгороде, Тихорецкая в Казани и ряде других крупных областных и промышленных центрах.

Модернизируются грузовые терминалы и в Москве, где потребность в такой инфраструктуре по-настоящему огромна, но возможностей для ее расширения практически нет. В соответствии с принятыми в столице градостроительными схемами в городской черте остались и продолжат работу только три терминала — на станциях Кунцево-2 и Ховрино, а также ТЛЦ «Южный порт», который был построен РЖД практически с нуля и открыт в 2025 году в районе автозавода «Москвич». В РЖД отмечают, что ввод в эксплуатацию первой контейнерной площадки уже позволяет принимать более 30 контейнерных поездов ежемесячно, а с окончанием строительства второй площадки перерабатывающая способность «Южного порта» достигнет 40–50 поездов в месяц.

Еще один крупный проект в Московском транспортном узле — перенос грузового терминала из исторической части Сергиева Посада со строительством новой грузовой станции Наугольный за пределами городской черты. В 2025 году было завершено строительство грузовой площадки для обслуживания уже имеющихся клиентов, в этом году планируется завершить строительство погрузочного фронта для обеспечения роста грузовой базы, а также поставить новую перегрузочную технику и завершить монтаж административно-бытовых зданий. В перспективе в РЖД планируют провести модернизацию и других крупных терминалов в Подмосковье: в Воскресенске, Люберцах, Домодедово, Ногинске, Раменском и других локациях, которые могут работать «по технологии сателлитов ТЛЦ опорной сети», рассказали в РЖД.

Развитие контейнерных перевозок — один из главных приоритетов программы модернизации городских терминалов РЖД, а их востребованность определяется их выгодным расположением на ключевых транспортных маршрутах, развитой железнодорожной и автодорожной инфраструктурой и хорошим уровнем технического оснащения. На этих мощностях работают практически все участники контейнерного рынка, причем со многими из них уже выстроена работа по модели партнерства, сообщили в РЖД. «К примеру, площадки находятся в собственности ПАО "ТрансКонтейнер", а производственная деятельность осуществляется с использованием техники, персонала и инфраструктурных мощностей РЖД. Такой подход позволяет максимально эффективно использовать ресурсы обеих сторон, обеспечивать высокую скорость обработки грузов и поддерживать стабильность логистических процессов»,— пояснили “Ъ” в РЖД, добавив, что эффективность подобных схем уже подтверждена в терминалах Кунцево-2 (Москва), Хабаровск-2, Первая Речка (Владивосток), Уссурийск, Безымянка (г. Самара).

Сергей Осипов