ВТБ перечислит 93,4 млрд рублей в капитал ОСК из дивидендов

ВТБ перечислит государственную часть дивидендов за 2025 год в капитал «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК). Об этом сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов. Сумма составит 93,4 млрд рублей. Средства поступят в федеральную казну и затем в капитал ОСК после годового общего собрания акционеров в августе, пишет ТАСС.

Средства поступят в федеральную казну и затем в капитал ОСК

На этой неделе наблюдательный совет ВТБ рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2025 год в размере 125,5 млрд рублей, что соответствует 25% чистой прибыли группы за прошлый год. Докапитализация ОСК проводится в рамках государственной стратегии поддержки судостроительной отрасли.

Кирилл Конторщиков