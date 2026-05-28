«Каролина» оказалась в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнс» на выезде победил «Монреаль Канадиенс» в четвертом матче полуфинального раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0.

Авторами заброшенных шайб стали Себастьян Ахо, реализовавший численное преимущество, Джордан Стаал и Логан Станковен. Российский нападающий Андрей Свечников забил гол во втором матче подряд — он поразил пустые ворота. Голкипер «Харрикейнс» Фредерик Андерсен отразил 18 бросков. Он в третий раз в текущем play-off сыграл на ноль.

«Каролина» увеличила отрыв в серии до четырех побед — 3:1. Пятый матч противостояния пройдет в ночь на 30 мая на льду «Харрикейнс».

Таисия Орлова