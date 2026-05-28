Уволенный глава BP обвинил бывших коллег во лжи

Альберт Манифолд, на днях уволенный с поста председателя совета директоров компании BP за служебное несоответствие, обрушился с резкой критикой на своих бывших коллег. Он заявил, что «не потерпит лжи» о себе. Об этом сообщает The Irish Times.

Об отставке Альберта Манифолда с поста председателя совета директоров BP объявила 26 мая. Основанием для этого стали, как указывается в пресс-релизе компании, «серьезные опасения относительно важных стандартов корпоративного управления, надзора и поведения».

Как сообщали после этого британские СМИ со ссылкой на анонимные высказывания сотрудников BP, Альберт Манифолд допускал «агрессивное» поведение в отношении коллег и подчиненных, мог «кричать» на них, «травить» и вести себя «деспотично».

Отвечая на эти комментарии в своем заявлении, господин Манифолд подчеркнул, что «полностью отрицает такие характеристики своего поведения». Он допустил, что при его «стремлении сократить издержки, улучшить показатели производственные и финансовые показатели и связь с акционерами» он «оказывал давление и открыто критиковал людей». Но, по его мнению, есть большая разница между тем, как он руководил, чего добивался и что теперь говорят о его поведении.

Господин Манифолд также заявил, что не считает допустимым для критикующих его «прятаться за анонимностью». О намерении подать в суд на компанию или бывших коллег господин Манифолд не сообщил.

