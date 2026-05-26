BP уволила председателя совета директоров за служебное несоответствие

Британская нефтегазовая компания BP объявила об отставке председателя совета директоров Альберта Манифолда. Отставка вступает в силу немедленно, решение было принято советом директоров единогласно. Причиной указываются «серьезные опасения относительно важных стандартов корпоративного управления, надзора и поведения». В чем именно заключаются нарушения стандартов корпоративного управления, не сообщается.

Заявление BP об увольнении председателя правления привело к падению ее акций на 5,5%.

Альберт Манифолд был назначен на этот пост в октябре прошлого года. Ранее он руководил ирландской компанией CRH, занимающейся производством стройматериалов. Наблюдатели отмечают, что новый глава правления «сразу не смог добиться нужной поддержки со стороны акционеров».

В апреле на ежегодном собрании они подвергли критике стратегию BP, направленную, помимо прочего, на сокращение инвестиций в возобновляемую энергетику. «Альберт помог придать трансформации BP необходимую целенаправленность и ускорить ее,— цитирует телеканал CNBC независимого директора BP Аманду Бланк.— Однако совет директоров был удивлен и разочарован, узнав о проблемах с корпоративным управлением и поведением, которые он считает неприемлемыми. Поэтому были приняты решительные меры».

Евгений Хвостик