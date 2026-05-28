Петербуржец получил три года условно за донаты экстремистской организации

Калининский районный суд вынес приговор петербуржцу, признанному виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской организации). Мужчина переводил деньги структурам ФБК (признан экстремистским и запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован), сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мужчина перевел 2100 рублей на счет организации

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Мужчина перевел 2100 рублей на счет организации

По версии следствия, подсудимый, разделявший идеи организации, в августе 2021 года перешел по ссылке под видеозаписью с призывом о пожертвованиях и перевел 300 рублей, подключив ежемесячное автоматическое списание. Таким образом с августа 2021 года по февраль 2022-го он перечислил на счет экстремистской организации в общей сложности 2100 рублей.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд учел, что мужчина ранее не был судим, помогает участникам СВО, имеет на иждивении двоих малолетних детей и активно содействовал расследованию. Ему назначили три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком — если за эти три года он не совершит правонарушений, судимость будет погашена, а наказание аннулировано.

Карина Дроздецкая