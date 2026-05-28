Путин встретился с Токаевым в Казахстане

Президент России Владимир Путин встретился с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Церемония проходит во Дворце независимости республики, передает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

В зале Дворца независимости построен почетный караул. Церемония также предполагает исполнение гимнов обеих стран военным президентским оркестром. Завершает официальную встречу представление делегаций, сопровождающих глав государств. После господа Путин и Токаев проведут переговоры с участием делегаций в узком и расширенном составах.

Накануне Владимир Путин прибыл в Астану с трехдневным визитом. Сегодня он поучаствует в Евразийском экономическом форуме, а завтра — в заседании Высшего Евразийского экономического совета. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подпишут 16 двусторонних документов.