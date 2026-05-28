Спор заправили газом

Госвизит Владимира Путина в Казахстан совпал с новым витком спора вокруг Армении. 28 мая в Астане открывается Евразийский экономический форум, а 29 мая пройдет саммит ЕАЭС. Одна из заявленных тем для обсуждения — планы Еревана по сближению с Евросоюзом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Астану не приедет, о чем российскую сторону уведомили заранее, сообщали в МИД. На этом фоне Москва пригрозила Армении разорвать соглашение о поставках газа и нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

После запрета на ввоз в Россию армянских цветов, воды «Джермук», вина и коньяка, 25 мая Москва предупредила: не будет «евразийской интеграции» — не будет и дешевого российского газа. Министр энергетики Сергей Цивилев даже направил армянским властям письмо с разъяснениями, как могут быть пересмотрены льготы по поставкам энергоносителей. Сейчас Ереван покупает у «Газпрома» топливо примерно по $170 за тысячу куб. м. То есть цены кратно ниже, чем в Европе, особенно с учетом войны на Ближнем Востоке.

В случае сближения с ЕС, о дешевом газе Ереван действительно может забыть — ни один другой поставщик на такие дисконты не пойдет, говорит руководитель управления аналитических исследований AVI Capital Дмитрий Александров: «Армения может попытаться договориться о субсидировании подобных расходов. Это не слишком вероятно, поскольку ЕС вряд ли захочет фактически спонсировать отправку денег в Россию, однако определенные варианты все же возможны. Кроме того, Ереван, вероятно, быстрее, чем мы думаем, начнет искать альтернативных поставщиков.

Формально есть возможность увеличить объемы поставок из Ирана, который является вторым поставщиком газа. Существует трубопровод из Тебриза, способный практически полностью заместить российские поставки. Однако это, опять же, вопрос цены, и рисков здесь тоже немало».

Армения все еще входит в ЕАЭС и экспортную пошлину на газ для нее платить не надо — а это около 30% от стоимости. Но основные льготы регулирует соглашение 2013 года. Россия, впрочем, через МИД грозится приостановить его в одностороннем порядке. Однако собеседники “Ъ FM” не видят прямой и немедленной связи подобного сценария с ростом цен на газ для потребителей в Армении. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также напоминает, что принимающая инфраструктура тоже принадлежит «Газпрому»:

«Проблема еще и в том, что "Газпром" является владельцем газотранспортной системы и распределительных сетей в самой Армении. Получается, что компания продает газ на экспорт собственной дочерней структуре, а та, в свою очередь, будет вынуждена повысить тарифы для армянских потребителей. Ереван, скорее всего, станет сопротивляться росту цен на внутреннем рынке.

В ответ власти могут пойти на национализацию активов "Газпрома" в стране. Это, в свою очередь, способно стать поводом для полного прекращения поставок российского газа в Армению».



Армения не будет выходить из Евразийского союза, несколько раз заверил Никол Пашинян. При этом, по его словам, у армянского народа должна быть альтернатива: остаться в ЕАЭС или присоединиться к ЕС. Жесткая риторика в адрес Еревана звучала из Москвы и раньше, и, как правило, это заканчивалось лишь временным охлаждением отношений. А сейчас для этого есть особый повод, говорит политический обозреватель Марк Григорян:

«Никакого конфликта здесь нет — это, скорее, предвыборная активность российских властей, которым, как я предполагаю, не нравится Никол Пашинян. Поэтому давление оказывается не столько на руководство Армении, сколько на армянское общество. Однако эффект получается обратный: подобные действия, напротив, способствуют консолидации вокруг власти и национального флага. Причем это особенно заметно не только в Ереване, но прежде всего за пределами столицы. По крайней мере, я бы задумался на эту тему».

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. И в Кремле 27 мая заяляли, что Москва не пытается использовать тему ЕАЭС перед голосованием, «ведь это не мы приняли закон о сближении с ЕС». По данным опросов, партия Пашиняна «Гражданский договор» уже набирает наибольшую поддержку. На втором месте блок «Сильная Армения» во главе с Самвелом Карапетяном, но отрыв по пунктам почти двукратный.

Александра Абанькова, Анна Кулецкая