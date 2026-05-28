Суд арестовал имущество экс-директора петербургской фирмы на 106 млн рублей

Колпинский районный суд принял к производству иск к бывшему гендиректору ООО «Триумф» Максиму Фомичеву. В качестве обеспечительной меры на все имущество ответчика в пределах 106,4 млн рублей наложен арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Бизнесмен уклонился от уплаты налогов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Бизнесмен уклонился от уплаты налогов

Ранее в отношении Фомичева было возбуждено уголовное дело. Однако 6 апреля 2026 года его прекратили в связи с истечением сроков давности. Тем не менее постановлением суда установлено, что бизнесмен уклонился от уплаты налогов на сумму 106,4 млн рублей. Само ООО «Триумф» было ликвидировано еще в январе 2024 года.

Поскольку привлечь к ответственности юридическое лицо уже невозможно, истец попросил возложить гражданско-правовую ответственность за причиненный ущерб непосредственно на Фомичева. Суд принял иск к рассмотрению и арестовал имущество бывшего гендиректора.

Карина Дроздецкая